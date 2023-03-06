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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الإصلاحات القضائية| تصريحات عاجلة من رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن إضراب الجنود

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأحد، أن ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية منتشرة في الجيش الإسرائيلي وفي تزايد بشكل مثير.

 

وجاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان الإسرائيلي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت، حيث قال هاليفي، إن ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي أنتشرت بشكل ملحوظ وذلك احتجاجا على الاصلاحات القضائية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية.

 

كما أعرب هاليفي عن قلقه ومخاوفة إزاء أزدياد هذه الظاهرة، موضحا أن الظاهرة آخذة بالازدياد تجاه أبعاد مقلقة.

 

وحذر هاليفي كلا من نتنياهو وجالانت من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على الإصلاحات القضائية بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي.  

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وكان قد أعلن عشرات من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، الأحد، إنهم لن يحضروا يوم تدريبي للجيش احتجاجا على الإصلاحات القضائية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أدي إلى هزة قوية في الاحتلال الإسرائيلي بسبب وصول الاحتجاجات إلى الجيش.

 

وقال 37 طيارا وملاحا من سرب طائرات إف-15، إنهم سيغيبون عن التدريبات المقررة يوم الأربعاء، وبدلا من ذلك يكرسون وقتهم للحوار والتفكير من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية في إسرائيل.‏

 

‏وتسعى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إلى ‏‏إجراء تغييرات‏‏ تشمل فرض قيود على المحكمة العليا التي تتهمها بتجاوز الحدود، ويشعر منتقدون بالقلق من أن نتنياهو يريد سلطة مفرطة على القضاء.‏

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