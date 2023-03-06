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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أصوات انفجار واستغاثة الأهالي.. لقطات من حريق مصنع الطوب بالشرقية تثير الرعب

حريق مصنع الطوب
حريق مصنع الطوب

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حريق مصنع الطوب بكفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ظهر فيه لقطات مرعبة أثارت خوف رواد السوشيال ميديا، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر في الفيديو أصوات أنفجار عالية، مع أصوات استغاثة السكان والأهالي بالمنطقة، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع فيديوهات وصور الحريق، التي تسببت في ذعر المواطنين.

ونشب منذ قليل، حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق وإخماده وإخطار الأجهزة الأمنية وحصر التلفيات والخسائر المادية والبشرية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي دائرة مركز أبو حماد وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد 7 سيارات بمحيط الحريق تحسباً لوقوع إصابات او خسائر بشرية واكد مصدر بمديرية الصحة انه تم نقل حالة الي مستشفى أبو حماد وجارِ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

حريق مصنع الطوب مصنع الطوب كفر العزازي أبو حماد بالشرقية الشرقية

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