بيان عاجل من تايوان بعد دخول الجيش الصيني أرضيها

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الإثنين، أنها رصدت 10 طائرات تابعة للجيش الصيني و4 سفن في المنطقة المتاخمة للجزيرة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

‏وقال بيان وزارة الدفاع التايوانية: "تم اكتشاف 10 طائرات و4 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحا (UTC + 8) اليوم".‏

‏وأضاف البيان: "دخلت طائرة استطلاع Y-8 وطائرة بدون طيار بعيدة المدى BZK-005 منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي التايوانية، حيث سارعت دورية جوية للرد، بالإضافة إلى التحذيرات اللاسلكية التي يتم بثها ونشر أنظمة صواريخ الدفاع الجوي".

ومن جانبه، حذر وزير الدفاع التاواني من الدخول المفاجئ للجيش الصيني إلى مناطق قريبة من حدود تايوان الجوية والبحرية هذا العام.

وكان قد تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج بـ "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان، يوم الأحد، وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان ، فيما ردت تايبيه بأنه يتعين على بكين احترام التزام الشعب التايواني بالديمقراطية والحرية.

وزادت الصين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، ردًا على ما تسميه “التواطؤ” بين تايبيه وواشنطن، الداعم الدولي الرئيسي لتايوان ومورد الأسلحة.

في أغسطس، نظمت الصين مناورات حربية حول تايوان ردًا على زيارة قامت بها الولايات المتحدة آنذاك إلى تايبيه، عن طريق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.