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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي يزور ماريوبول .. ما الأمر؟

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين ، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو زار مدينة ماريوبول الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، وصل شويجو في إطار رحلة عمل لمنطقة العملية العسكرية الخاصة في ماريوبول بجمهورية دونيتسك، متفقدًا جاهزية أعمال مجمع البناء العسكري ومرافق البنى التحتية.

وتم إطلاع الوزير على مركز طبي متعدد الوظائف بناه عسكريون، ومركز إنقاذ جمهوري تابع لوزارة حالات الطوارئ ومنطقة صغيرة جديدة من 12 مبنى سكنيا من خمسة طوابق.

كما تم إطلاع الوزير على المجمع الحديث للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية قيد الإنشاء حاليا في ماريوبول.

واستمع الوزير إلى تقرير حول إنشاء أكبر خط أنابيب للمياه يربط بين منطقة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية. حيث ستوفر قناة المياه من نهر الدون إلى قناة سيفيرسكي دونيتس-دونباس المياه للعديد من المناطق في المنطقة.

وأثنى الوزير على الجهود المبذولة، وأعرب عن تقديره الكبير لعمل مجمع البناء العسكري وشكر العسكريين المشاركين في ترميم البنية التحتية الاجتماعية في دونباس.

وزارة الدفاع الروسية سيرجي شويجو ماريوبول أوكرانيا روسيا

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