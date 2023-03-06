عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: لدينا 2600 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الاجتماع

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على وجود متابعة مكثفة من الجهات التنفيذية بالمحافظة لكافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


وأشار محافظ القاهرة إلى وجود حملات رقابة دورية مكثفة على المنافذ من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات مؤكدًا أن أية مخالفة تتعلق بصحة المواطنين تواجه بإجراء قانونى رادع .


جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى يترأسه محافظ القاهرة لمتابعة توافر السلع وعمليات الرقابة عليها بكافة مناطق القاهرة بحضور د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين، ود.صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى وعدد من قيادات المحافظة. 


وأكد اللواء خالد عبد العال أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين فى كافة أحيائها خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا ولتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع عدة جهات من بينها التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة . 


وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة بها أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك من بينها أكثر من 130 منفذًا جديدًا تمت إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وأكثر من 270 منفذًا تمت إقامتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.


وأكد محافظ القاهرة توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات .


وأكد محافظ القاهرة أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها المحافظة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق بنسب تصل من ٢٥ إلى ٣٠ ٪.

IMG-20230306-WA0016
IMG-20230306-WA0016
IMG-20230306-WA0015
IMG-20230306-WA0015
IMG-20230306-WA0014
IMG-20230306-WA0014
القاهرة محافظ القاهرة السلع الأساسية منافذ السلع التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

الانفجارات مرعبة.. ليلة صعبة على أهالي الشرقية بعد حريق مصنع طوب بأبوحماد

ترشيحاتنا

30 ألف كشف وأجهزة تعويضية.. مدبولي يشيد بجهود اللجنة الطبية بالوزراء

تشتت ذهني| شوبير يعلن إصابة كهربا وموقفه من المشاركة أمام صنداونز

بدء رحلة إبحار السفينة الحاملة لأول معدة نووية طويلة الأجل لمشروع الضبعة

بأوامر كولر.. الأهلي يقتدي ب صن داونز ويضم عضوا جديدا للجهاز الفني

مضلل.. الصين ترد على تقرير أمريكا بشأن رافعات الشحن

انفراجة.. إيران تعلن التوصل لتفاهمات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية مشهورة.. من أطلق على محمد علي كلاي ذلك الاسم؟

بعد وفاة طبيب القصر العيني.. أعراض خفية للأزمة القلبية

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

بفستان مخملي.. شقيقة محمد رمضان تبهر متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ