عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة بقضايا الأسرة: السيدة انتصار السيسي نموذج وأيقونة للمرأة المصرية.. فيديو

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أكدت فاتن عريف، الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع، أن السيدة انتصار السيسي نموذج وأيقونة لـ المرأة المصرية، مشيرة إلى أن دعم قرينة الرئيس السيسي يعطي قوة لملف المرأة.

وقالت فاتن عريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الورد”، عبر فضائية “ten”، أن مصر بشهادة الأمم المتحدة، استطاعت أن تحقق نجاح كبير في ملف المرأة، بدءا من استراتيجية تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحمايتها من كافة أشكال العنف.

وتابعت الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع، أن المرأة هي أيقونة النجاح، مؤكدة أن هناك نماذج مشرفة، قام الرئيس السيسي بتكريمهم في عدد من المحافل.

المرأة تحقق نجاحات كبيرة

وأشارت فاتن عريف إلى أن المرأة استطاعت أن تكون متواجدة في المناصب القيادية، بفضل دعم من القيادة السياسية، مثل منصب المحافظ، منصب مستشارة الأمن القومي، ولأول مرة تكون المرأة متواجدة بتلك المناصب الهامة، وتحقق نجاح كبير فيه، إضافة إلى تواجدها بمجلسي النواب والشيوخ. 

المراة المرأة المصرية انتصار السيسى الرئيس السيسي الأمم المتحدة قضايا الأسرة والمجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

شهادة الـ 18 %.. تنبيهات عاجلة للعملاء وكل ما تريد معرفته عن التجديد والاستحقاق

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

ليلة النصف من شعبان 2023.. الإفتاء: احذر 3 أفعال غدا تحرمك المغفرة

الانفجارات مرعبة.. ليلة صعبة على أهالي الشرقية بعد حريق مصنع طوب بأبوحماد

ترشيحاتنا

30 ألف كشف وأجهزة تعويضية.. مدبولي يشيد بجهود اللجنة الطبية بالوزراء

تشتت ذهني| شوبير يعلن إصابة كهربا وموقفه من المشاركة أمام صنداونز

بدء رحلة إبحار السفينة الحاملة لأول معدة نووية طويلة الأجل لمشروع الضبعة

بأوامر كولر.. الأهلي يقتدي ب صن داونز ويضم عضوا جديدا للجهاز الفني

مضلل.. الصين ترد على تقرير أمريكا بشأن رافعات الشحن

انفراجة.. إيران تعلن التوصل لتفاهمات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية مشهورة.. من أطلق على محمد علي كلاي ذلك الاسم؟

بعد وفاة طبيب القصر العيني.. أعراض خفية للأزمة القلبية

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

بفستان مخملي.. شقيقة محمد رمضان تبهر متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ