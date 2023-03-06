باحثة بقضايا الأسرة: السيدة انتصار السيسي نموذج وأيقونة للمرأة المصرية.. فيديو

أكدت فاتن عريف، الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع، أن السيدة انتصار السيسي نموذج وأيقونة لـ المرأة المصرية، مشيرة إلى أن دعم قرينة الرئيس السيسي يعطي قوة لملف المرأة.

وقالت فاتن عريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الورد”، عبر فضائية “ten”، أن مصر بشهادة الأمم المتحدة، استطاعت أن تحقق نجاح كبير في ملف المرأة، بدءا من استراتيجية تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحمايتها من كافة أشكال العنف.

وتابعت الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع، أن المرأة هي أيقونة النجاح، مؤكدة أن هناك نماذج مشرفة، قام الرئيس السيسي بتكريمهم في عدد من المحافل.

المرأة تحقق نجاحات كبيرة

وأشارت فاتن عريف إلى أن المرأة استطاعت أن تكون متواجدة في المناصب القيادية، بفضل دعم من القيادة السياسية، مثل منصب المحافظ، منصب مستشارة الأمن القومي، ولأول مرة تكون المرأة متواجدة بتلك المناصب الهامة، وتحقق نجاح كبير فيه، إضافة إلى تواجدها بمجلسي النواب والشيوخ.