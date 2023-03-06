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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. وصول 6600 شتله لزراعتها بأحياء أسيوط

وصول 6600 شجرة لزراعتها
وصول 6600 شجرة لزراعتها بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن وصول عدد 6600 شجرة( شتلة ) ، كدفعة أولى تم توزيعها على حى شرق وغرب ومركز أسيوط ، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة" 100 مليون شجرة" ، والمبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر"  وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية و وزاة الزراعة واستصلاح الاراضى لتوريد عدد 170 ألف شجرة (شتلة) لمحافظة أسيوط .

وأشار محافظ أسيوط  - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - إلى أنه تم توزيع عدد 6600 شتلة تنوعت ما بين ( رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى ) وتم زراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمناطق حى شرق وغرب مدينة أسيوط وقرى مركز أسيوط تحت إشراف عنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع عبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق وعيون إبراهيم رئيس حى غرب وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ، ومسئولى ادارات التشجير بالاحياء ومسئولى البيئة بالمحافظة .

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وأكد المحافظ ، على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الأثار السلبية للتغيرات المناخية ، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة ، و مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى ، مع تحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الاشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى إستفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والاحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها على ان يتم خلال الايام القادمة وصول باقى الدفعات من الشتلات لتوزيعها على القرى والمراكز .

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