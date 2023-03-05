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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حصيلة حريق أسيوط.. نفوق 16 رأس ماشية واحتراق 5 شقق و11 حظيرة

إرتفاع حصيلة حريق
إرتفاع حصيلة حريق بأسيوط

ارتفعت حصيلة حريق هائل اندلع بقرية بني رافع بمركز منفلوط إلى احتراق محتويات 5 شقق سكنية و11 حظيرة ونفوق 16 رأس ماشية .


تلقى اللواء أحمد جمال مدير امن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق بعدد من المنازل وحظائر الماشية بقرية بني رافع .


انتقل  ضباط المركز والإسعاف والحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص اندلاع حريق بمنزل مكون من 3 طوابق ملك كلا من " سامح . م . م " و " حربي . س . م " و " ناصر . س . م " وأسفر الحريق عن احتراق الشبابيك وبعض الأثاثات المنزلية، كما اندلعت النيران بمنزل ملك " نجاح . أ . س " وأسفر عن احتراق محتويات المنزل كما احترقت حظيرة الماشية الخاصة بالمنزل وامتدت النيران لشقة " عادل . أ . ح " وأسفر الحريق عن احتراق عروق خشبية بالمنزل وامتدت النيران لحظيرة الماشية الخاصة بالمنزل. 

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وامتدت النيران إلى 9 حظائر ماشية أخرى ملك كلا من " علي . أ . ح " و " حسن . أ . ح " و " سيد . أ . س " و " سيد . م . م " و " سعيد . س . م " و " حربي . س . م " و " محمود . م " و " نزهي . م . م " وأسفر الحريق عن نفوق 8 رؤوس أبقار و 8 ماعز واحتراق أسقف الحظائر وكمية من الأعلاف ، تم إخطار الشئون الاجتماعية للانتقال ومعاينة الخسائر ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة .

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