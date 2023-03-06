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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تحتضن اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الأسبوع المقبل

صدى البلد

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة الكويت ستحتضن أعمال الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة جمهورية العراق يوم 15 مارس الجاري بمشاركة وزراء الإعلام ومن يقوم مقامهم بالدول الأعضاء في المكتب التنفيذي.

و يضم كلا من: الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، جمهورية القمر المتحدة، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية، فضلا عن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.
جاء ذلك في تصريح اليوم للسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، الذي سيرأس وفد الأمانة العامة إلى الاجتماع.


وقال خطابي إنه سيتم التحضير لأشغال الدورة الوزارية بانعقاد اللجنة الدائمة للإعلام العربي (98)، والاجتماع (24) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب يوم 12 مارس 2023. 


وأكد خطابي أن هذه الاجتماعات تندرج في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة العادية 52 التي انعقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة؛ بما يضفي على العمل الإعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية، على مختلف الأصعدة، بدءا بالقضية الفلسطينية المشروعة.


وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة لمواصلة النقاش حول أنجع الآليات لتفعيل خطة التحرك الإعلامي، وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمحاربة الإرهاب، كما تشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال محاربة الإرهاب والتطرف، والإعلام الإلكتروني، والتعامل مع كبريات الشركات العالمية العاملة في المجال الرقمي، ومشروع تشريع عربي استرشادي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي وحماية المستخدمين من التجاوزات الأخلاقية والقانونية للمحتوى غير اللائق، فضلا عن إدراج مادة التربية الإعلامية في المقررات التعليمية للبلدان العربية.

وأضاف السفير خطابي أن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي ستنكب على بحث جملة من المسائل التنظيمية من بينها جائزة التميز الإعلامي برسم 2023 المخصصة لموضوع الإعلام البيئي تحت شعار "التغير المناخي والمستقبل" والتي ستكون ذات قيمة مالية، لأول مرة، برعاية من دولة الكويت.

 

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