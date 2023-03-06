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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعلن حظر استيراد لحوم الطيور من إسبانيا وعشرات المقاطعات الأمريكية

الكويت
الكويت

أعلنت  الجمارك الكويتية اليوم، الأثنين، حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور من إسبانيا و22 مقاطعة أمريكية.

ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة، سليمان الفهد، تعليمات جمركية بحظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 مئوية من إسبانيا و22 مقاطعة أمريكية.

وجاء في التعليمات الجمركية التي صدرت تحت رقم 9 لسنة 2023 أن السبب وراء هذا القرار هو  تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة وذلك وفقا لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.

وفي سياق متصل، جاءت التعليمات رقم 8 /2023 لتقضي برفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 مئوية من 16 مقاطعة أمريكية ومن إيرلندا بسبب انتهاء مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

الكويت انفلونزا الطيور وزارة التجارة والصناعة التجارة والصناعة الجمارك الكويتية الإدارة العامة للجمارك

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