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أخبار العالم

السفير الروسي بالقاهرة يمنح ميدالية "دوستويفسكي" لوكيل وزارة الثقافة السابق

صدى البلد

  منح السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو ميدالية "دوستويفسكي" للدكتور أنور إبراهيم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية السابق.
جاءت ذلك في احتفالية التكريم بمقر السفارة الروسية بالقاهرة بحضور وفد من الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة شريف جاد والأمين العام الدكتور فتحي طوغان.
وذكر بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة أن السفير الروسي بوريسينكو قدم التهنئة للدكتور أنور إبراهيم على هذا التكريم الروسي رفيع المستوى، مثمنا جهوده وتاريخه الطويل في ترجمة الأدب الروسي الكلاسيكي والمعاصر للغة العربية ونشر الثقافة الروسية
وأكد السفير أن القارئ العربيّ يصبح محظوظا عندما يقرأ الأدب الروسي من خلال مترجمين مبدعين مثل الدكتور أنور إبراهيم، معربا عن تمنياته له بوافر الصحة ومواصلة مشواره في الإبداع الأدبي، وهو ما يمثل القوى الناعمة بين الثقافة الروسية والشعوب العربية.
من جانبه، عبّر الدكتور أنور إبراهيم عن بالغ سعادته بهذا اليوم التاريخي الذي يعد تتويجا لسنوات طويلة من العمل والبحث والسعي إلى تقديم الأفضل، مؤكدا أن اليوم ومن خلال هذا التكريم هو مولد جديد له وهو فخور بهذا التكريم الذي اعتبره وساما على صدره.
بدوره، عبّر شريف جاد رئيس جمعية الخريجين عن سعادته بتكريم الدكتور أنور إبراهيم الذي يعد أستاذا للأجيال وصاحب فضل على مجموعة كبيرة من المترجمين المبدعين، حيث لا يبخل بالمساعدة وتقديم النصائح للمترجمين في بداية حياتهم.

شع/م و س/ارم
/أ ش أ/

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