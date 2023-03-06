عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث تعقد دورة تدريبية عن دبلوماسية العلوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية وهيئة الشراكة بين الأكاديميات ( IAP )  وأكاديمية العالم للعلوم (TWAS) بالتعاون مع الرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة AAAS) )عن عقد دورة تدريبية حول دبلوماسية العلوم AAAS-TWAS لعام 2023 خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 23 يونيو 2023 بتريستا إيطاليا من خلال المشاركة بالحضور الفعلي.


وأوضحت أنه قد تأسس برنامج AAAS-TWAS للتدريب على دبلوماسية العلوم في عام 2014 لتعريف العلماء وواضعي السياسات والدبلوماسيين وغيرهم من أصحاب المصلحة والمؤسسات المهتمين بمفاهيم دبلوماسية العلوم وإستكشاف قضايا السياسة الدولية المعاصرة الرئيسية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والبيئة والصحة.

و للمزيد عن المعلومات للمشاركة فى الدورة التدريبية .

 

txt

أيمن عاشور يؤكد دور الوزارة في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار

txt

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية نجحت في محو أمية مليون مواطن

txt

التعليم العالي تكشف حقيقة ترخيص جامعة خاصة باسم الشرق الأوسط بالفيوم الجديدة

txt

التعليم العالي تطلق الاستراتيجية الوطنيه بحضور رئيس الوزراء.. غدا

txt

اكتشاف ممر جديد بالهرم الأكبر| الدكتور هاني هلال المشرف على المشروع يوضح لـ«صدى البلد» تفاصيل رحلة الفريق والتحديات لتحقيق الإنجاز.. ويؤكد: نستكمل أعمالنا.. ونتوقع المزيد فيما هو قادم (حوار)

txt

هاني هلال: ممر الهرم خوفو أفقي ويبلغ طوله التقريبي 9.5 متر

txt

وزير التعليم العالي: الملكية الفكرية تدعم أهداف المؤسسات البحثية في خدمة المجتمع

txt

هاني هلال : نسعى لمعرفة التركيب الداخلي للهرم الأكبر ورؤية ما وراء الحجارة

txt

القومي للبحوث يطلق قافلة توعوية لمركز صفط اللبن ببولاق الدكرور

txt

آخر فرصة للمشاركة في برنامج تعزيز التصنيع المحلي في السيارات الكهربائية


وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية  للأعوام  2023- 2025، بتاريخ 10/3/2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .


وورد للأكاديمية عدد 98 مقترح بحثي وقد تم تحكيم 86 مقترح بحثي منهم مستوفى الشروط بين الجانبين المصري والصيني وتبادل نتائج التقييم مع الجانب الصيني.

للتعرف على المشروعات الفائزة من خلال هذا الرابط

التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي وزير التعليم العالي الجامعات المصرية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

سقوط مدوي وفضيحة أخلاقية في صن داونز قبل مواجهة الأهلي

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

موضوعات متعلقة

أيمن عاشور يؤكد دور الوزارة في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية نجحت في محو أمية مليون مواطن

التعليم العالي تكشف حقيقة ترخيص جامعة خاصة باسم الشرق الأوسط بالفيوم الجديدة

التعليم العالي تطلق الاستراتيجية الوطنيه بحضور رئيس الوزراء.. غدا

اكتشاف ممر جديد بالهرم الأكبر| الدكتور هاني هلال المشرف على المشروع يوضح لـ«صدى البلد» تفاصيل رحلة الفريق والتحديات لتحقيق الإنجاز.. ويؤكد: نستكمل أعمالنا.. ونتوقع المزيد فيما هو قادم (حوار)

هاني هلال: ممر الهرم خوفو أفقي ويبلغ طوله التقريبي 9.5 متر

وزير التعليم العالي: الملكية الفكرية تدعم أهداف المؤسسات البحثية في خدمة المجتمع

هاني هلال : نسعى لمعرفة التركيب الداخلي للهرم الأكبر ورؤية ما وراء الحجارة

ترشيحاتنا

نعش متوفي يرفض الخروج من المسجد.. حُسن خاتمة أم خرافة؟.. الأزهر يحسم الجدل

القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي | اعرف التردد

بمشاركة الزمالك وغياب الأهلي.. أبرز المعلومات عن كأس العرب للأندية

التضامن: كوادر تدريبية من هيئات التدريس بمشروع مودة للحفاظ على الأسرة المصرية

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

هل يرتدي الأمير هاري الزي العسكري في مراسم تتويج الملك تشارلز؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عصاج الكبد والقوانص.. جديدة وغير تقليدية

رقم صادم ومبلغ خرافي.. سعر تيشيرت هيفاء وهبي يثير الجدل.. شاهد

صانع التاريخ.. 3 مشاهد أثارت إعجاب العالم في احتفال صلاح بلقب هداف ليفربول

بحضور اللواء محمد ربيع.. تنظيم زيارة لأبطال قادرون باختلاف بالجيش الثانى الميدانى

فيديو

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

جمد 200 ضحية بعد إنهاء حياتهم.. قصة رجل الثلج أخطر زعيم مافيا بأمريكا

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ