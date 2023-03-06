أكاديمية البحث تعقد دورة تدريبية عن دبلوماسية العلوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية وهيئة الشراكة بين الأكاديميات ( IAP ) وأكاديمية العالم للعلوم (TWAS) بالتعاون مع الرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة AAAS) )عن عقد دورة تدريبية حول دبلوماسية العلوم AAAS-TWAS لعام 2023 خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 23 يونيو 2023 بتريستا إيطاليا من خلال المشاركة بالحضور الفعلي.



وأوضحت أنه قد تأسس برنامج AAAS-TWAS للتدريب على دبلوماسية العلوم في عام 2014 لتعريف العلماء وواضعي السياسات والدبلوماسيين وغيرهم من أصحاب المصلحة والمؤسسات المهتمين بمفاهيم دبلوماسية العلوم وإستكشاف قضايا السياسة الدولية المعاصرة الرئيسية المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والبيئة والصحة.

و للمزيد عن المعلومات للمشاركة فى الدورة التدريبية .



وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار بروتوكول التعاون العلمى والتكنولوجى بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025، بتاريخ 10/3/2022 عن بدء تلقي مقترحات بحثية في ضوء البروتكول الموقع .



وورد للأكاديمية عدد 98 مقترح بحثي وقد تم تحكيم 86 مقترح بحثي منهم مستوفى الشروط بين الجانبين المصري والصيني وتبادل نتائج التقييم مع الجانب الصيني.

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