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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تطلق الاستراتيجية الوطنيه بحضور رئيس الوزراء.. غدا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تطلق وزارة التعليم العالي والبحث ، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 7 مارس بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ولفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة .


وكان قد أحيط المجلس الأعلى للجامعات علمًا بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووجه المجلس بإعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لأهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في إطار توحيد جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني.

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وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشهر الماضي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأقصر.

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