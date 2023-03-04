هاني هلال : أول رصد للممر الجديد بهرم خوفو في أكتوبر 2016

قال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، والمشرف على مشروع الفريق البحثي لاكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو، إن المرة الأولى التي تم بها رصد الممر الجديد بالوجه الشمالي في أكتوبر 2016 ، وعقب رصدها تم تكثيف القياسات في الممر الهابط ، لتثبت النتائج أن لدينا ممرا.



وأضاف هلال لصدى البلد، أنه قد تم رصد ممر أفقي وهو يصل طوله التقريبي إلى 9.5 متر وهو بعرض 2.10 وسقفه جملون، مشيرا إلى أن استكشاف الهرم يعد مشروع قومى مهم استكماله.



وقدم الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والمشرف على مشروع الفريق البحثي لاكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو، عرضًا للمشروع البحثي الذي تم قبوله للنشر العلمي الدولي في يناير 2023 في أكبر المجلات العلمية الدولية وهما : Nature و NTD&E.



وخلال العرض، شرح الدكتور هاني هلال خلفية علمية للبحث والمشروع، موضحا أنه تم استخدام 5 تقنيات تكميلية غير مدمرة لمسح الأهرامات، وهي تقنيات الأشعة تحت الحمراء، ورصد جزيئات الميون الكونية، والجيورادار، والقياسات الصوتية، والمحاكاة والتحليل المعماري الرقمي ثلاثي الأبعاد.