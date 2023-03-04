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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للمشاركة في برنامج تعزيز التصنيع المحلي بمجال السيارات الكهربائية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.

واوضحت أنه يمكن التقديم ، من خلال رابط الموقع:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/ttpd-dlm/

 

كما ينتهى التقديم فى 15 مارس2023، ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعة ، من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تم تطويرها خلال السنوات الثماني الماضية .


واشارت إلى أنه من ضمن هذه المبادرات التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA) ، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs) ، والحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلي (DLM).

البحث العلمي إطلاق أكاديمية البحث العلمي الكهرباء السيارات الكهربائية

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