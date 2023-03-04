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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، على أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة فى دعم شباب الباحثين والعلماء ، ومنهم الباحثات المتميزات فى مختلف المجالات وخاصة العلمية، فضلاً عن دعم الموهوبين فى مجال البحث العلمي.

وفى هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال - يونسكو للمرأة في العلوم، بالتعاون مع لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ، أن منظمة اليونسكو تعمل علي محو الصور النمطية من خلال زيادة وعي العالمات اللاتى تعتمدن على مسارات جديدة من خلال تعاون اليونسكو علي مدار 25 عامًا مع مؤسسة لوريال، مشيراً إلى أنه تم تكريم مايقرب من 120 عالمة استثنائية من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن حصول خمس منهن على جائزة نوبل.

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وأضاف القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أن برنامج لوريال - يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023  يُكرّم ثلاث باحثات متميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن في مجال علوم الحياة (مثل البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتقنيات الحيوية والبيئة وعلم السلوك)، وكذا العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء والكيمياء والبترول والهندسة والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات والأرض وعلوم الكون)، موضحاً أنه سيتم تقديم منحتين قيمة كلّ واحدة منها  10,000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، كما سيتم تقديم  منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

وللتقديم في هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/62

وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2023.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://en.unesco.org/node/358483

جدير بالذكر أن برنامج المواهب الشابة لوريال - يونسكو للمرأة في مصر يهدف منذ إطلاقه عام 2018 ، إلى تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم، حيث كرم البرنامج 15 باحثة مصرية من خلال برنامج المواهب الشابة بجمهورية مصر العربية.
 

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو الباحثين اللجنة الوطنية المصرية برنامج لوريال - يونسكو

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