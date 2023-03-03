التعليم العالي في أسبوع.. عاشور يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر.. وقرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر

بروتوكول تعاون بين جامعتي العلمين الدولية ووليام باترسون وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات المصرية

بحث التعاون مع جامعة بوليتكنك ميلانو وشركة إيني

وزيرا التعليم العالي والنقل يشهدان افتتاح المؤتمر الدولي للمدن الذكية 2023

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها ، عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالأقصر، وصدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة بالجامعات المصرية.

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت الماضي ، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الأقصر.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 7 مارس المقبل، بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كبداية لحوار مُجتمعي جاد لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بما يتجاوب مع مُتطلبات استراتيجية التنمية المُستدامة للدولة، ومعطيات الثورات الصناعية في العالم.

وأضاف عاشور أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على هامش مناقشة الاستراتيجية، لبدء تفعيل تحالفات جديدة تستهدف دعم التعاون بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية.



كما شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى للمدن الذكية 2023 بعنوان "نظرة مستقبلية"، والذى تنظمه كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وذلك بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ود. عمر الحسينى عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفنى والتكنولوجى.

وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية المؤتمر الذى يناقش وضع رؤية مستقبلية لفكر المدن الذكية، والتى شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية ومنذ بداية فكرتها عام 2015، لافتًا إلى أن التطور العلمى والتكنولوجى الذى طرأ على تصميم المدن الذكية يجعلها نموذجًا واعدًا فى خدمة المواطنين من حيث توفير الخدمات والبنى التحتية والتغلب على التحديات التى تواجه المواطنين، مثل تغيرات المناخ ونقص المياه، وحل مشاكل النقل من خلال تكنولوجيا النقل الذكى، وحماية البيئة وتقديم حلول ابتكارية؛ للتخلص من كافة المشاكل التى تواجه المدن القديمة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية من خلال الحوكمة الذكية والحوكمة الإلكترونية، منوهًا بالدور الإيجابى لفكر المدن الذكية فى مواجهة الكوارث والظروف الطارئة التى قد يتعرض لها السكان مثل جائحة كورونا، والتعامل مع الإرهاب، حيث يتيح نظام الاتصال والتواصل الذكى أعلى معايير الأمان والحماية والمرونة فى مواجهة التغيرات والتحديات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحديثة.

وقد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من جامعة بوليتكنك ميلانو وشركة إيني الإيطاليتين؛ لبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والإيطالية، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجالات الهندسة، والطاقة، والتعليم التكنولوجي والفني، معربًا عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مصر وشركة إيني في مجالات الاستكشافات، وإنتاج الغاز والبترول والتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدًا بما حققته الشركة من اكتشافات مهمة في مصر خلال الأعوام الماضية.



وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيسًا لجامعة المنيا.

• الدكتور عثمان محمد عثمان إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة العريش.

• الدكتور محمد توفيق محمد إبراهيم، عميدًا لكلية الآداب جامعة سوهاج.

• الدكتور إبراهيم محمد يوسف سليم، عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات.

• الدكتور دينا محمد علي أبو المعاطي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة قناة السويس.

كما شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، وجامعة وليام باترسون وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين، بحضور الدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، الدكتور جيري داستي رئيس مجلس أمناء كلية أوشن، الدكتور جون لارسن رئيس كلية أوشن، وممثل عن جامعة وليام باترسون، الدكتورة ميساء هوارد نائب رئيس كلية أوشن للعلاقات الدولية، الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.