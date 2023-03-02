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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية.. توجيهات مهمة من التعليم العالي للجامعات

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

التعليم العالي :

مصر حريصة على التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية 

إعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية

 

شهدت مصر اهتماما موسعا بالبحث العلمي، في الاونة الأخيرة من خلال خطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحو التعاون الدولي وتبادل الخبرات إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للمكلية الفكرية التي تعد خطوة هامة نحور التطور.

حرص مصر على التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية 

 

أكد مصدر مسئول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي إنه قد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى حيث تم التأكيد على حرص مصر على تشجيع أوجه التعاون مع المُنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجالات الملكية الفكرية، والبحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى دعم رواد الأعمال والمُبتكرين، فضلًا عن حرصها على دمج الملكية الفكرية فى سياستها الوطنية وإستراتيجيات التنمية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

 

إعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية

وأضاف أنه وجه المجلس الأعلى للجامعات، بإعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لأهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في إطار توحيد جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن مصر تشهد نقلة غير مسبوقة في البحث العلمي والابتكار، وهو ما أنعكس من خلال المؤشرات العالمية التي أوضحت تقدم مركز مصر دوليًّا على مدار الفترة الماضية ، وذلك في مجال الابتكار والنشر الدولي، بالإضافة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إلى جانب جهود الدولة في مضاعفة الاستثمارات والقيام بتوطين التكنولوجيا، إلى جانب تشجيع حاضنات الأعمال التكنولوجية.

 

مؤشر عاصمة الابتكار وقياس البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية

وفي سياق متصل قال الدكتور محمود صقر إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقياس كافة أنشطة الابتكار من أجل الوقوف على الوضع الحالي للبحوث والتطوير والابتكار على الصعيد المحلى في الجامعات والمراكز البحثية، من أجل تعزيز العمل الابتكاري وزيادة التنافسية، والقيام بتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل، مشيرا إلى أن ذلك يتم عن طريق استقصاء القدرات الابتكارية لمحافظات مصر برعاية وزارتي التعليم العالي والتنمية المحلية.

وأضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه قد تم البدء في تصميم مؤشر عاصمة الابتكار عام 2016 ، حيث اقدمت الأكاديمية من خلال المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بتصميم الاستبيان وفق للمعايير الدولية، مضيفا أن مؤشر عاصمة الابتكار - الذي يُنشر سنويًّا – بات أداة قياس رئيسة بالنسبة إلى صانعى القرارات، كما أن واضعي السياسات، ومديري الأعمال وغيرهم، ممن يهمهم الاطلاع على حالة الابتكار في محافظات مصر المختلفة.

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والتقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوفد من جامعة بوليتكنك ميلانو وشركة إيني الإيطاليتين؛ بهدف بحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا؛ موضحا أن هناك أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، بالإضافة إلى تدعيم الشـراكة بين الجامعات المصـرية والإيطالية، والاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجالات الهندسة، والطاقة، والتعليم التكنولوجي والفني.

كما اعرب عن  عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مصر وشركة إيني في مجالات الاستكشافات، وإنتاج الغاز والبترول ، إلى جاتب التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدًا بما حققته الشركة من اكتشافات مهمة في مصر خلال الأعوام الماضية.

كما أوضح الدكتور أيمن عاشور ان الوزارة تعتزم إطلاق الإستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي 7 مارس المقبل، موضحًا أن هذه الإستراتيجية هدفها الاهتمام بتدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات والشركات العالمية المرموقة، خاصة في مجالات الطاقة والتعليم التكنولوجي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ربط التعليم بالصناعة.

وأضاف أنه بهدف تهيئة بيئة علمية متميزة، وربط الخريجين باحتياجات سوق العمل، إلى جانب ما يساهم في تطوير الصناعة الوطنية؛ وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث اشاد بالشراكات الدولية للجامعات التكنولوجية، والتي من أبرزها التعاون بين جامعة بني سويف التكنولوجية وكورياتك وشركة سامسونج الكورية.

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