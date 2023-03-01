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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنبؤهات بزلازل في مصر وبركان بالبحر المتوسط .. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة

الزلازل
الزلازل

كشفت الشبكة القومية للزلازل، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن بعض الإجابة على بعض التساؤلات التي يرددها المواطنين خلال الفترة الأخيرة ، والتي من أهمها..

 

وذلك حتى لا يتم تناول معلومات أو مفاهيم مغلوطة من بينها :

 

- الزلازل تحدث بكل مكان طوال الوقت سواء في مصر أو غيرها من الدول لكن بفضل الله مصر ليست على حزام الزلازل.

- التنبؤ بالزلازل أمر مستحيل علمياً ولا يوجد علاقة سببيه بين حركة الكواكب والزلازل علي الأرض والكواكب نفسها تحدث عليها زلازل.

- لم تنفجر أي براكين في البحر المتوسط وشواطئ مصر لن تتعرض لأمواج سونامي.

- الهزات الأرضية ليست كلها بسبب الزلازل فهناك أسباب أخري مثل الإنشاءات الضخمة وغيرها، ودور المعهد العلمي هو إصدار البيانات الرسمية عند حدوث زلزال فقط ونشر الوعي باستمرار عن ظاهرة الزلازل.

- عدد الزلازل لم يزيد عن أي أعوام سابقة وهذه معلومة مبنيه علي سجلات الزلازل السابقة، لكن شدة المتابعة بعد زلزال سوريا وتركيا وكثره الشائعات علي وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة تداول الأخبار عنها اعطى هذا الانطباع الخاطئ.

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