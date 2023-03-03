عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشروع بحثي بمعهد تيودور بلهارس للتشخيص المبكر لسرطان المثانة البولية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الوزارة نجحت في تطوير إستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، تتمثل في صياغة بيئة مُواتية لدعم مخرجات الابتكار، وتحسين قدرات الباحثين والمبتكرين؛ لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وإيجاد مجتمع مُبدع ومبتكر في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وأوضح الوزير أن النتائج التي تحققها المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فى مجال الابتكارات العلمية تؤكد تميز قاعدة الباحثين والمبتكرين التي تمتلكها المؤسسات العلمية المصرية، لافتًا إلى استمرار سياسة الوزارة في تبني ونشر الاختراعات والابتكارات العلمية، والحلول التكنولوجية على نطاق واسع يصل إلى الجمهور المُستهدف، وتسويق النتائج البحثية المتميزة، وإقامة شراكات مع صناع السياسات، ورجال الأعمال، والممولين، والمجتمع المدني؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، فضلًا عن تعزيز التعاون مُتعدد التخصصات بين الحكومة، والأوساط الأكاديمية، والقطاعات البحثية المختلفة، ورجال الصناعة، والمستثمرين؛ لتعزيز التنسيق والتكامل بينهم.

وثمّن الوزير حصول معهد تيودور بلهارس للأبحاث على المركز الأول في مجال البيوتكنولوجي في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار؛ والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 14-13 فبراير الجاري.

txt

أستاذ بمعهد بحوث الصناعات الغذائية يقدم نصائح لشهر رمضان المبارك

txt

معهد بحوث الصناعات الغذائية يوضح أعراض الكبد الدهني غير الكحولي وطرق علاجه

txt

التعليم العالي: قوافل تنموية لجامعات شرق الدلتا بالتعاون مع حياة كريمة

txt

تفعيل برنامج التعاون العلمي المصري الفرنسي وقبول مقترحات بحثية

txt

بعد توجيهات رئاسية.. استراتيجية وطنية للملكية الفكرية.. وخطط تنفيذية للمشروعات وعاصمة للابتكار

txt

المدن الذكية ذراع فنية وتقنية للجمهورية الجديدة.. والتعليم العالي: التحول الرقمي وترسيخ ثقافة الابتكار طريقنا لمواجهة تحديات العصر

txt

بعد رمضان|الأعلى للجامعات: لا تغيير في موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

txt

التعليم العالي: نسعى لترسيخ ثقافة الابتكار لمواجهة تحديات البحث العلمي

txt

مع زيارة الرئيس للمحافظة .. تفاصيل عن جامعة المنيا الأهلية الجديدة

txt

التعليم العالي: المدن الذكية هى الذراع الفنية للجمهورية الجديدة

وصرحت الدكتورة حنان خفاجي القائم بعمل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث أن المعهد حصد الميدالية الذهبية، والمركز الأول في مجال البيوتكنولوجي، عن مشروع "إنتاج شريط مناعي للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية باستخدام الأجسام المضادة أحادية المصدر المحملة على جزيئات النانو"، مشيرة إلى أن المشروع ممول من برنامج الاستراتيجية القومية للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

ويهدف المشروع إلى تطوير شريط مناعي دقيق وحساس يتميز بالتكلفة البسيطة إلى جانب سهولة الاستخدام، وسرعة إظهار النتيجة (20-15) دقيقة، ويعتمد على تعيين دلالات الأورام (BLAC- 4/ Survivin) الخاصة بسرطان المثانة البولية للمرضى المصابين.


وأفادت الدكتورة منال كامل أستاذ المناعة والباحث الرئيسي للمشروع أن سرطان المثانة البولية، يعتبر من أعلى المعدلات في نسب الوفيات من الأمراض السرطانية المختلفة، مشيرة إلى أهمية التشخيص المبكر للمرض ومتابعة المريض التي تساهم بشكل حيوي وكبير في رفع نسبة الشفاء وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة.

وأضافت الدكتورة منال كامل أن فريق العمل بالمشروع نجح كذلك في إنتاج شريط مناعي مماثل لتشخيص ومتابعة مرض البلهارسيا النشطة، وتم نشر البحث في إحدى المجلات الدولية، والتقدم للحصول على براءة الاختراع على براءة الاختراع برقم (332) سنة2019 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

شارك في عرض المشروع خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار؛ الدكتور سارة ماهر المدرس بقسم المناعة، والدكتور شيماء عطية الأستاذ المساعد بقسم المناعة.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي مجالات العلوم والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

المطربة بوسي تتجاهل أنباء القبض على زوجها

مدير مرصد الزلازل التركي يحذر من زلزال خطير يضرب البلاد

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة .. نجم الزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

بركات شهر رمضان .. هبوط في أسعار البيض الآن والكرتونة تنخفض 35 جنيهًا

خبر صادم لـ كهربا في الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميروني

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ يصدر قرارا مهما بشأن تراخيص البناء والتشطيبات.. تفاصيل

فرص حقيقية.. شروط تؤهلك للالتحاق بوظيفة عبر ملتقى جامعة عين شمس

موعد التطبيق والفئات المستهدفة.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023

تشافي يهين نجم ريال مدريد بكلمات قاسية

وزير الأوقاف: اطلبوا الحوائج بعزة النفس فقضاؤها بيد الله

تعيينات واسعة بأمر ملك البحرين.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جديد البطانة تضع هبة السيسي في مأزق .. ورد مثير من الفنانة

محدش هيصحيني من النوم .. سمية الخشاب تكشف عن فوائد العزوبية

شكلها اتغير.. أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في قطر| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند النوم أقل من 6 ساعات؟

فيديو

آثار الملك خوفو| اكتشاف ممر سري داخل الهرم الأكبر بطول 9 أمتار.. فيديوجراف

آيتن عامر تحرر محضرا ضد طليقها لهذا السبب.. فيديو جراف

أسرتي رفضت دخولي الفن إلا بشرط.. تيسير فهمي تخرج عن صمتها وتكشف أسرارا لأول مرة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ