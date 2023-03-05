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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر فرصة للمشاركة في برنامج تعزيز التصنيع المحلي في السيارات الكهربائية

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية، في إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية، وتصميمات قوالب الهيكل، وأجهزة الشحن المدمجة، وأجهزة التحكم.

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التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال

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احصل على فرصة للمشاركة في برنامج تعزيز التصنيع المحلي بمجال السيارات الكهربائية

وأوضحت أنه يمكن التقديم، من خلال رابط الموقع:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/ttpd-dlm/

 

كما ينتهى التقديم فى 15 مارس2023، ويهدف هذا البرنامج إلى إنتاج التكنولوجيا ونقلها وتوطينها من أجل تعزيز الشراكة الأكاديمية والصناعة، من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي تم تطويرها خلال السنوات الثماني الماضية .


وأشارت إلى أنه من ضمن هذه المبادرات التحالفات المعرفية والتكنولوجية (KTA) ، ومكاتب التكنولوجيا والابتكار والتسويق (TICOs) ، والحاضنات التكنولوجية (INTILAC) وتعميق التصنيع المحلي (DLM).

أكاديمية البحث العلمي

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