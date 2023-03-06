السجن 3 سنوات لـ عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة ، بالسجن 3 سنوات، لعاطلين وتغريمهما مبلغ 10 ألف جنيه، لاتهامهما بحيازة وتعاطى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر .



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 24627 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3187 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ا.ش"،" محمود م. م" عاطلين، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أنهما في يوم ١٦ / ١٠ /٢٠١٣ المتهم الأول أحرزا جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، المتهمان حازا وأحرزا جوهراً مخدراً (نبات الحشيش الجاف بقصد التعاطي في غير الأحوال بدائرة مركز شبين القناطر "محافظة القليوبية" المصرح بها قانوناً.

وكشفت تحريات المباحث أنه حال مرور قوة أمنية أبصر المتهمان جالسان بداخل دراجة بخارية (توك توك) بدون لوحات معدنية وبالاقتراب منهما أبصرهما يحاولان إخفاء كيس بلاستيكي شفاف يحوي نبات البانجو المخدر فضبطهما وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطي.