عودة شهادات الـ18%.. موعد تجديدها واستحقاقها| شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن قرب انتهاء أجل الشهادة ذات العائد 18%، ومصير هذه الشهادة، ومصير أموال العملاء عقب انتهاء أجل الشهادة.

شاهد الفيديو:

تساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي وأصحاب الشهادة البلاتينية السنوية، عن مصير أموالهم بعد انتهاء أجل الشهادة المقرر في 22 مارس الجاري.

كان بنكا الأهلي ومصر قد أصدرا هذه الشهادة في 21 مارس 2022، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والادخار في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بنحو 2%.

ومن خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي، قام البنك بتوضيح ذلك لعملائه، وأصدر تنبيها عاجلا لعملائه أصحاب شهادات الـ 18% قبل أيام من انتهائها.