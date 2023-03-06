عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

عودة شهادات الـ18%.. موعد تجديدها واستحقاقها| شاهد

مذيع موقع صدى البلد
مذيع موقع صدى البلد أحمد زهران

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن قرب انتهاء أجل الشهادة ذات العائد 18%، ومصير هذه الشهادة، ومصير أموال العملاء عقب انتهاء أجل الشهادة.

شاهد الفيديو:

تساءل الكثير من عملاء البنك الأهلي وأصحاب الشهادة البلاتينية السنوية، عن مصير أموالهم بعد انتهاء أجل الشهادة المقرر في 22 مارس الجاري.

 

كان بنكا الأهلي ومصر قد أصدرا هذه الشهادة في 21 مارس 2022، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والادخار في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بنحو 2%.

 

ومن خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي، قام البنك بتوضيح ذلك لعملائه، وأصدر تنبيها عاجلا لعملائه أصحاب شهادات الـ 18% قبل أيام من انتهائها. 

شاهد الفيديو:

أحمد زهران البنك الاهلي الشهادة البلاتينية السنوية عملاء البنك الأهلي رفع سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

السعودية.. إعلان عاجل من المساحة الجيولوجية بشأن تعرض دول الخليج لزلازل مدمرة

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

تحذير عاجل من الأرصاد ودرجات الحرارة تصل لـ 33| تفاصيل

محمد شبانة خلال زيارته صدى البلد: شقق لأعضاء نقابة الصحفيين والإعلان خلال أيام

محمد صلاح رايح على فين؟ حقيقة مغادرته ليفربول.. شاهد

سلسلة زلازل مدمرة في هذا الموعد | تحذير من شهر مارس

كيلو اللحمة بـ180 والفراخ بـ75.. ماذا سيحدث في الأسعار خلال شهر رمضان؟

عاجل.. تحذير من وقوع زلزال قوي بهذه المدن| العالم الهولندي يثير الجدل

هبوط الذهب ومفاجأة في سعر الدولار عالميا | تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس التونسي يحذر من يتعمدون تعطيل وتخريب مؤسسات الدولة

هل الزلازل أحد علامات الساعة.. إمام مسجد الحسين يرد على العالم الهولندي.. فيديو

نقيب المهندسين: لن نسمح ببيع أصول النقابة الناجحة تحت أي ضغوط| صور

إمام عاشور يقود تشكيل ميتيلاند أمام أولبورج في الدوري الدنماركي

مفاجأة.. مرشح الرئاسة التايوانية وعدو الصين الأكبر يزور واشنطن

مايا مرسي: العنف السيبراني يؤثر على التقدم المحرز في أجندة تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. ضحة على السوشيال ميديا بسبب إطلالة ياسمين رئيس .. شاهد

نتائج متضاربة وجدل علمي.. بدائل السكر تزيد من مخاطر إصابتك بأمراض القلب

اصطدام مروع لسائقي فيراري في إيطاليا.. شاهد السبب

فستان محتشم.. هبة مجدي تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

فيديو

عودة شهادات الـ18%.. موعد تجديدها واستحقاقها| شاهد

بادلها الضحك.. موقف طريف لمعجبة في حفل هاني شاكر.. شاهد

بملامح غريبة.. أحمد السقا يثير الجدل بعد ظهوره فى الكبير 7.. فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ