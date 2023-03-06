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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لونه يتغير زي الحرباية.. فيفو تستعد لإطلاق S16 بتكنولوجيا جديدة

Vivo S16
Vivo S16

أطلقت  فيفو  Vivo الصينية سلسلة Vivo S16 في الصين أواخر العام الماضي، وهي عائلة تتكون من ثلاثة أجهزة - Vivo S16 القياسي وVivo S16 Pro و Vivo S16e، أما الآن تستعد العلامة التجارية لطرح طراز جديد من S16 يسمى “Spring Blue”.

وفقا لتقرير موقع gizmochina يأتي اللون الجديد مع تقنية الفوتوكروميك أو التبديل في اللون مثل "الحرباية"، وفقا للتيار الكهربائي والبيئي المحيط، حيث تتحول اللوحة الخلفية من زجاج الـ AG من اللون الأزرق الفاتح إلى الأزرق الداكن عند تعرضها لضوء الشمس، وسيكون قريبا متاح في السوق الصيني بـ 3 تكوينات مختلفة.

سعر البيع الأولي لهاتف  فيفو  Vivo S16 بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين  128 جيجا بايت سيكون 2299 يوان (333 دولارًا أمريكيًا)، بينما نسخة ذاكرة الوصول العشوائي سعة 8 جيجا بايت رام مقترن مع سعة تخزين 256 جيجا بايت روم سيكون بسعر بيع يبلغ 2649 يوان (383 دولارًا أمريكيًا)، وبالمثل، يتم تقديم خيار الوصول العشوائي  12 جيجا بايت رام مع مساحة التخزين 256 جيجا بايت بسعر بيع مبدئي قدره 2949 يوان (427 دولارًا أمريكيًا) ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد فترة من طرح بالأسواق

Vivo S16

مواصفات Vivo S16

يتميز Vivo S16 بشاشة أوليد حجم 6.78 بوصة تقدم دقة 1080x2400 بيكسل مع كثافة 388 بيكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، وجودة HDR10+ مع نسبة شاشة إلى هيكل 90.4%.

يتم تشغيل هاتف vivo S16 من خلال شريحة كوالكوم SM8250-AC Snapdragon 870 5G الداعمة لشبكات الجيل الخامس  وبدقة تصنيع 7 نانو، ثمانية النوى مع تردد ميقاتي أعلى 3.2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات Adreno 650 مقترنة مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت روم.

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يحزم هاتف  فيفو  بطارية سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة من مادة ليثيوم بوليمر تدعم شحن بقدرة 66 وات وتصل إلى 50% خلال 19 دقيقة، مع نظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة مستخدم Origin OS 3، كما يزن الهاتف 182 جم مع أبعاد طول 164.1 مم و عرض 74.8 مم وسمك 7.4 مم.

يأتي هاتف فيفو مع إعداد كاميرات ثلاثية في الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وثانية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة فائقة الاتساع وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل مع كاميرا سيلفي 50 ميجابيكسل، وفلاش ليد مزدوج، مع تقنية HDR و التصوير البانورامي.

الحرباية S16 فيفو Vivo S16 Vivo S16 Pro vivo S16e كوالكوم

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