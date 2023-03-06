شعبة الأدوية تنفي نقص عقاقير الأورام المحلية والمستوردة

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية‏، عن أن سوق الادوية مستقر ومتماسك وكل الادوية متوفرة، رغم أن الدواء يعتبر سلعة مثل اي سلعة يشهد تغيرات وتذبذبات في تكاليف الانتاج ، مؤكداً أن معيار الحكم على توافر الدواء من نقصه يعتمد عل وجود البديل قائلاً : طالما اي دواء متوفر له بدائل محلية من جهة المادة الفعالة ، لا يعتبر من النواقص ".



وكشف علي عوف، أنه لاصحة لنقص الأدوية وعقاقير الاورام سواء المحلية والمستوردة ، ومتوفرة بكميات تغطي مدة 6-12 شهر ، قائلاً : " متوافرة في صيدليات الشركة المصرية التابعة للدولة ويحصل عليها المريض بصورة الروشتة والرقم القومي ولكن موجودة وليس بها أية مشكلات "

وحول الاصناف التي تحركت أسعارها مع تحرك سعر الصرف كشف علي عوف، في مداخلة هاتفية " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"أن عدد الاصناف التي تحركت أسعارها بلغت 800-900 صنفاً منذ إبريل الماضي بنسب تتراواح مابين 15-25% ورغم التغيرات في سعر الصرف وإضطرابات سلاسل الامداد لكن ماتم تحريك سعره يعتبر محدود مقارنة بيناير 2017 حيث إرتفع بنسبة 50% بإجمالي أصناف 3500 صنفاً ".



وتابع أن ألية تحريك الاسعار يعتمد على لجنة هيئة الدواء التي تبحث طلبات الشركات بدقة شديدة ويجب على كل شركة تقديم البراهين قائلاً : "الاسعار في المعتاد تتغير بتغير تكاليف مدخلات الانتاج والشركات تعيد النظر في تكاليفها وترسل ذلك لهيئة الدواء ويتم دراسة ذلك بدقة وبراهين.



كاشفاً أن هناك شركات أرسلت ورفض طلبها بعد دراسة المستندات وتثب وجود بدائل منافسة لمدخلات الانتاج وأخرى تم تحريك أسعار منتجاهتها بضوابط

مؤطداً أن الشركات حين تتقدم بطلبات تختلف رؤيتها بحسب تأثير الاسعار وتقلباتها على تكلفة الانتاج ، قائلاً : " هيئة الدواء لديها معايير صحيح كل التكاليف زادت على كل الشركات لكن التكلفة تختلف في تأثيرها على والتي تتغير بحسب تسعيرتها فهناك من لم يغير الاسعار لان التسعيرة جيدة وتغطي زيادة التكاليف مقارنة بأخرى اسعارها متدنية أمام تغيرات تكاليف الانتاج.



وزف عوف بشرى سارة حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من بنج الاسنان ، قائلاً : " لدينا مصنعين متميزين لبنج الأسنان، وسوف نصدر قريبا.