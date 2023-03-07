قوة دفع من الرئيس.. لجنة العفو الرئاسي: القوى السياسية متفاعلة معنا.. فيديو

أكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن لجنة العفو الرئاسي لم تتوقف يوما عن العمل من أجل ممارسة مهامها على أكمل وجه .

وقال طارق الخولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نعمل بشكل مستمر مع ذوي المحبوسين ونقوم بمراجعة البيانات ونطبق معايير الإفراج عن بعض المحبوسين ".

وأضاف طارق الخولي :" الإعلان عن قائمة إفراجات تكون استعداد للإعلان عن قائمة جديدة".

وأكمل طارق الخولي :" القوى السياسية والحزبية متفاعلة مع عمل لجنة العفو الرئاسي بشكل كبير ".

ولفت طارق الخولي :" نشيد بجهود وزارة الداخلية والنيابة العامة في إنجاح اعمال اللجنة ونحظى بقوة دفع كبيرة من الرئيس السيسي ".