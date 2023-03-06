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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العفو الرئاسي: لن يتم الإفراج عن أي شخص يمثل خطورة على المواطنين

طارق الخولي
طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه يتم النظر مع الجهات المعنية للإفراج عن 30 من المحبوسين على ذمة القضايا، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن اللجنة تعمل بدقة شديدة في العفو الرئاسي حتى يعلم الجميع أنه لن يتم الإفراج عن شخص يمثل خطورة على حياة ومصالح المواطنين.

وأضاف أن لجنة العفو الرئاسي تتلقى الدعم من الرئيس للإفراج عن المحبوسين والعمل على دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

أشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي غير مختصة بأنواع معينة من القضايا مثل قضايا المخدرات والجرائم المختلفة، معبرًا:"نحن مختصون بالقضايا المتعلقة بالرأي والتعبير وليس القضايا الجنائية".


 

الجهات المعنية طارق الخولى عضو مجلس النواب مساء دي إم سي لجنة العفو الرئاسي الرئيس السيسي

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