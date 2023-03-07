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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وصية النبي فى ليلة النصف من شعبان لمغفرة الذنوب وإجابة الدعوات

ليلة النصف من شعبان
ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان .. ساعة ونصف وتنتهى ليلة النصف من شعبان، ومازال يبحث الكثيرون عن ليلة النصف من شعبان وأهم أعمالها وفضلها وحكم صيامها وذلك لعظم هذه الليلة لينالوا ثوابها ونفحاتها، لأن ليلة النصف من شعبان من أعظم الليالي المباركة التى يستجاب الله فيها الدعاء.

ليلة النصف من شعبان ورد فيها احاديث كثيرة منها ما هو صحيح وما هو ضعيف، وما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن)) وفى رواية أخرى ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَخَرَجْتُ ، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ لِي : ( أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ ) ، قَالَتْ : قُلْتُ : ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ ، فَقَالَ: ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ)، فعلينا ان ننتهز ما تبقى منها ونستغفر الله كثيرا قبل طلوع الفجر. 

دعاء ليلة النصف من شعبان

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات إقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واركمني من حيث لا أحتسب)). 

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أعمال ليلة النصف من شعبان

1- خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر لتنشط ليلًا.

2- لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

3- أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

4- احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

5- اقبل على الله بكل جوارحك، حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

6- ابتعد عن المشاحة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

7- لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

8- ركز على الكيفية، فليس من المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساه لاه.

9- الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

10- كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

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11- الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

12- استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

13- أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله والترضي عن أصحابه.

14- أكثر من دعاء النبي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا"
15- الإكثار من طلب العتق من النار.

16- الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

17- الدعاء بقول: "رب هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

18- الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

19- اقرأ ما تيسر من القرآن.

20- أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

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21- أطل السجود وتضرعك لربك.

22-لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

23-تيقن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.

24-إحياء ليلة النصف من شعبان ممتد حتى مطلع الفجر.

25-لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم.

26- اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة النصف من شعبان وغيرك محروم من هذه النعمة.

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