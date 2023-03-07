هل للقهوة تأثير على الحالة النفسية.. متخصص يجيب

أكد الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمى و الكبد والتغذية الاكلينيكية، أنه فى بداية التسعينات كانت هناك دراسة عن مشروب القهوة، موضحًا أن تلك الدراسة كانت مزعجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن، تقديم الإعلامية سلمى عادل، أن القهوة أكثر مكون غذائي يتم عمل عليها دراسات، و أن تأثير القهوة على الحالة المزاجية، و النفسية كانت تحظى بدراسات كثيرة.

وتابع : القهوة بالفعل لها تأثير على الشعور بالبهجة، ولها تأثير على الحالة النفسية، وأنها تحسن التركيز، وأنه فى بعض الأوقات ننصح بتوفيرها لـ كبار السن".

وكشف أن القهوة مكونة من 400 عنصر، وأن كوب قهوة تيطي تركيزا لـ 4 ساعات، وذلك وفقًا لـ دراسة.