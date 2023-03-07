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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بدراسة إنشاء مراكز دائمة بالمنشآت التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان

صدى البلد

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، الاجتماع الدوري للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان، والتي تم تشكيلها في شهر يونيو الماضي بقرار رقم (242) لسنة 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع أعضاء اللجنة العرض المفصل لأنشطة الجهات المشاركة بالمرصد الوطني للإدمان بناءً على توصيات الاجتماع السابق.

وقال "عبد الغفار" إن الوزير اطلع على نتائج تعاون المرصد الوطني للإدمان مع الجهات الدولية في ضوء تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، حيث تم استعراض المناقشات التي أجريت مع أحد خبراء المرصد الفرنسي للمواد المخدرة من حيث التجارب وأسلوب العمل، وكذلك توصيات الخبير بشأن المرصد الوطني للإدمان بمصر، من حيث انتهى المرصد الفرنسي.

وأضاف أن الوزير اطلع أيضا على المنظومة الإلكترونية للمرصد الوطني للإدمان، والتي يتم من خلالها رصد البيانات الخاصة بكل حالات الإدمان المترددة على مراكز العلاج، حيث أكد الوزير أن المرصد يساهم في الربط بين جميع مؤسسات الدولة المعنية بمواجهة قضية الإدمان واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن تلك القضية.

وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير أكد أهمية المرصد الوطني للإدمان في الحصر الدقيق لخريطة الإدمان، والعمل على الاسترشاد بالبيانات لتوجيه وتحديد الأنشطة البحثية في مجالات تشخيص وعلاج الإدمان، كما وجه بتشكيل لجان علمية للعمل على المستحدثات في مجال الإدمان بما يتوافق مع التغيرات الجديدة التي تطرأ على تلك القضية.

وكشف أن الوزير وجه اللجنة بدراسة إمكانية التقدم للاتحاد الأفريقي لإنشاء مرصد أفريقي للإدمان تستضيفه مصر، حيث تعد مشكلة الإدمان قضية عامة تؤرق كل المجتمعات، كما ناقش الوزير إمكانية إنشاء مراكز دائمة داخل التجمعات الطلابية بالجامعات للتوعية بمخاطر الإدمان ضمن الأنشطة التي تستهدف مواجهة الإدمان بين طلاب الجامعات.

ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوزير ناقش مع المقترح المقدم من اللجنة للائحة المالية والإدارية لعمل اللجنة، وكذلك مقترح قانون لإنشاء وتنظيم المرصد الوطني للإدمان.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الوزير شدد على الأمانة الفنية للجنة بمتابعة تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات الدورية، وكذلك فيما يخص مهام عملها بتجميع وتحليل البيانات ورفع المقترحات للجنة العليا للمرصد الوطني للإدمان.

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