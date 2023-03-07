ترشيد الطاقة.. هندسة المنوفية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة Young Leaders Marathon

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن فوز فريق طلابى من كلية الهندسة بشبين الكوم فى مسابقة صغار القادة Young Leaders Marathon فى مجال ترشيد الطاقة وهى مسابقة قام بتنفيذها مركز جون جرهارت للعطاء المجتمعي، والمشاركة المجتمعية، والمسئولية المجتمعية للشركات بالجامعة الأمريكية في القاهرة بتمويل من شركة أمريكانا.

وأضاف أن المسابقة استهدفت اختيار ٤٨ شابا لتكوين ١٦ فريق من طلبة الكليات المختلفة من جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وتقديم عدة ورش عمل لهم، وذلك من أجل تمكينهم من تصميم وتنفيذ مبادرات تقدم حلول لـ٣ تحديات أساسية تواجه شركة أمريكانا في مجالات ثلاثة وهى: سلاسل الإمداد وتوفير الموارد وخاصة الطاقة، وتحسين إجراءات قسم الموارد البشرية، وتحديات القسم المالي.





ووصل إلى النهائيات ٣٨ طالبا ممثلين في ١٣ فريقا وتم اختيار أفضل ٣ مبادرات في كل مجال وحصلوا على جائزة مالية تشجيعية، وكان الفريق الفائز في مجال ترشيد الطاقة فريق من كلية الهندسة جامعة المنوفية ويضم الطلاب: محمد محمد حمدي جازية طالب بالفرقة الرابعة قسم الهندسة الميكانيكية، محمد السيد ابراهيم عنب، محمد ابراهيم السيد عوض الطالبان بالفرقة الرابعة قسم هندسة القوي الكهربائية، والذين عملوا على تقليل التلوث البيئي وتعزيز الصناعة عن طريق إيجاد حلول مبتكرة لتوفير الطاقة والتي تنعكس بدورها علي توفير تكاليف التصنيع وذلك لجعل المنتجات المصرية قادرة علي المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية.

وتم تقديم حلول للجامعة الامريكية ولشركة أمريكانا لتوفير الكهرباء والغاز الطبيعي وانتاج اوكسجين وتقليل التلوث وذلك من خلال عملهم في احدى مصانع شركة امريكانا وهو مصنع "Americana Snacks" بمدينة السادات.

وأقيمت احتفالية كبرى بالجامعة الأمريكية لتكريم الفائزين، وشارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بالحضور، وقدم التهنئة للطلاب، متمنيا لهم مزيدا من النجاحات والانجازات وتمثيل الكلية العريقة فى مختلف المنافسات وتحقيق أفضل المراكز التى يستحقونها عن جدارة، مؤكدا أنه سيتم تكريمهم فى الجامعة على هذا الإنجاز.