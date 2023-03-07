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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يضم عنصرا جديدا لفريق الكرة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن النادي الأهلي ضم عنصر جديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم وهو إيهاب علي ليكون مستشار للتغذية بالفريق الأول لكرة القدم.


وأكد الدكتور إيهاب علي، مستشار التغذية لفريق الكرة بالأهلي إنه حدد البرنامج الغذائي الخاص برحلتي الفريق في جنوب إفريقيا والكاميرون بما يتناسب مع الأجواء في البلدين، كما تم وضع برنامج خاص لبعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية واستشفائية للإسراع في تجهيزهم.


وأضاف مستشار التغذية لفريق الكرة، فيما يخص رحلة جنوب إفريقيا، أن الفريق سيتواجد في مدينة تتميز بارتفاعها عن سطح البحر ونقص في الأوكسجين، وسنقدم للاعبين أنظمة غذائية يستطيعون من خلالها التعامل مع الضغوط الجوية ونقص الأوكسجين.


وأشار إلى أن الأغذية التي ستقدم للاعبين ستكون غنية بالحديد والنترات والفيتامينات التي تساعد اللاعب في عدم التأثر بالارتفاع عن سطح الأرض، وأيضا سنقدم لهم أغذية تزيد من نسبة الأوكسجين التي تصل إلى الجسم.


وعن النظام الغذائي في رحلة الكاميرون، قال إيهاب علي، إن هناك نقصا في الأوكسجين بالكاميرون، وسيتم استخدام فيتامينات ومعادن لازمة للتعامل مع الضغوط الجوية، كما تم وضع برنامج يتناسب مع توالي المباريات.


وتطرق مستشار التغذية بالنادي للحديث عن البرامج الغذائية للاعبين الذين اشتكوا من إصابة في الفترة الماضية ويتم تجهيزهم للتواجد مع الفريق، مؤكدا على وضع برامج غذائية خاصة بهم لتسريع التئام الجروح، ووضع نظام غذائي مضاد للالتهابات لتسريع عودتهم.


وأكد على مراعاة زيادة استخدام المحاليل الملحية التي يستخدمها اللاعبون أثناء التدريبات والمباريات لضبط ضغط الدم  والأوكسجين في الدم.


وشدد ايهاب علي، وجود نظام غذائي لمقاومة الظروف والضغوط الجوية ليكون كل لاعب حصل على النسبة الكافية من احتياجاته قبل المباراة، كما أكد على وضع برامج غذائية لما بعد المباريات.

 

النادي الأهلي للجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم إيهاب علي مستشار التغذية لفريق الكرة بالاهلي الأجواء في البلدين

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