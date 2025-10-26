ترامب يلتقي الرئيس البرازيلي في ماليزيا: نسعى لعلاقات جيدة وحل سريع للرسوم الجمركية

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا خلال زيارته لماليزيا. وقال ترامب:

"سنعقد اتفاقًا مع البرازيل، ونسير على ما يرام. أما بشأن الرسوم الجمركية، فسنترك الأمر للفرقاء للتفاوض. أعتقد أننا سنبني علاقة جيدة مع البرازيل، وسنحل هذه المسألة بسرعة".

وأضاف الرئيس لولا دا سيلفا: "لا يوجد سبب لوجود صراع بيننا".

من جانب آخر، أعلنت كل من ماليزيا والبرازيل تأييدهما لجنوب أفريقيا في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ويأتي هذا الموقف في إطار تزايد الدعم الدولي للمسار القانوني الذي تبنّته جنوب أفريقيا، الهادف إلى محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني.

جاء الإعلان في بيان مشترك صدر عقب مباحثات بين رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال زيارة الأخير الرسمية إلى كوالالمبور، بالتزامن مع انعقاد القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأكد البيان دعم البلدين الثابت للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وقابلة للحياة على أراضيها الموحدة.

كما شدّد الزعيمان على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يحقق السلام والاستقرار في المنطقة ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.