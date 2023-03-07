طلب عاجل من إدارة الترجي قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. تفاصيل

كشف تقرير صحفي، عن تحرك عاجل من إدارة نادي الترجي التونسي، قبل ساعات من مواجهة باب سويقة ضد الزمالك بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الراابعة من دور المجموعات.

وبحسب إذاعة “ifm” التونسية، فإن إدارة الترجي بصدد التفاوض مع لجنة التنظيم لتمكين الجماهير التي فاق عددها 1000 مشجع من حضور مباراة الفريق ذد الزمالط.

وأضافت الإذاعة، أن الاجتماع الفني للمباراة أسفر عن حصول الترجي على 230 تذكرة، في حين بلغ عدد المشجعين للنادي التونسي أكثر من ألف مشجع.

يذكر أن الترجي تغلب على الزمالك بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس.

ترتيب المجموعة الرابعة:

الترجي: 9 نقاط.

المريخ السوداني: 4 نقاط.

شباب بلوزداد: 3 نقاط.

الزمالك: نقطة.