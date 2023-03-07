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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ تطالب بتدشين حملات لتوعية المواطنين بمخاطر النصب الإلكتروني

النائبة ريهام عفيفي
النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتدشين حملات توعوية للمواطنين لمواجهة ظاهرة النصب الإلكتروني والتى باتت منتشرة داخل المجتمع المصري بشكل متزايد.

 
وأشارت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم إلى خطورة أنتشار ظاهرة النصب الإلكتروني والتى يقع فيها المواطنين فريسة لعصابات متخصصة فى الفضاء الخارجي بعد ايهامهم بالثراء السريع والذى يتحول بعد شهور قليلة إلى كابوس  

وأوضحت  النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ،إلى أهمية التكاتف بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة التنفيذية الأخري لمواجهة عمليات النصب التى تتم عبر التطبيقات الإلكترونية لافته إلى أهمية تكثيف حملات التوعية بين المواطنين خلال هذه الفترة خصوصا مع تلك الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها والعالم بشكل عام ومصر بشكل خاص مما يسهل عمليات النصب والابتزاز بطرق الكترونية 
وناشدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ وزارة الصحة بضرورة أتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة منصات بيع الأدوية المضروبة والتى تسببت فى مشكلات صحية عديدة لمستخدميها وأبرزها أدوية التخسيس ومستحضرات التجميل وفتحت أبواب وسوق للأدوية المهربة  
وقالت :أنه لامجال للتلاعب فى صحة المواطنين لاسيما وأن مخاطر تناول أدوية مجهولة المصدر قد يتسبب أضرار صحية كثيرة وخطيرة  

وكانت الأيام الماضية قد شهدت نجاح وزارة الداخلية فى القبض على تشكيل عصابي كبير وبحوزته عدد من المحافظ الإلكترونية ،بعد تلقيهم بلاغات  من المواطنين بقيام بعض المحترفية بإدارة تطبيق (هوج بوول ) على شبكة الإنترنت  بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار   أموالهم لتحقيق أرباح يومية  مبالغ فيها

وزارة الصحة وزارة الداخلية استثمار البرلمان مجلس الشيوخ الاتصالات

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