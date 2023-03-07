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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تطورات حالتها الصحية.. تفاصيل إصابة وفاء عامر

تفاصيل إصابة وفاء
تفاصيل إصابة وفاء عامر بكسر في الترقوة

صرحت النجمة وفاء عامر إنها حاليًا في راحة تامة بسبب تعرضها لكسر في الترقوة، وهو ما دفع طبيها  إلى نصيحتها بعدم التحرك أسبوعين، وذلك لأن إصابتها في مكان خطير بالكتف.

 

تفاصيل إصابة وفاء عامر بكسر في الترقوة

 

 

يُعد كسر الترقوة من الإصابات الشائعة، وخاصة عند الأطفال والشباب، و تربط الترقوة الجزء العلوي من عظم القص بلوح الكتف، وتشمل الأسباب الشائعة لكسر الترقوة السقوط والإصابات الرياضية والصدمة الناجمة عن الحوادث المرورية.

 

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ويحتاج كسر الترقوة إلى الرعاية الطبية الفورية لكسر الترقوة، حيث تلتئم معظم الكسور جيدًا باستخدام الثلج ومسكنات الألم وجبيرة والعلاج الطبيعي والوقت. لكن قد يتطلب الكسر المعقد إجراء عملية جراحية لإعادة تراصف العظم المكسور وزرع شرائح أو مسامير أو قضبان في العظم لتثبيته في موضعه أثناء التعافي.


وتتضمن علامات وأعراض كسر الترقوة، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، ما يلي:

الألم الذي يزيد مع حركة الكتف

 التورم

الألم 

كدُّمًات

ورم في الكتف أو بالقرب منه

تطاحن أو صوت قرقعة عند محاولتك لتحريك الكتف

التصلب أو عدم القدرة على تحريك الكتف

 

وتشمل الأسباب الشائعة لكسر الترقوة،  ما يلي:

_ السقطات، مثل: السقوط على كتفك أو على يدك الممدودة.

_ الإصابات الرياضية، مثل: ضربة مباشرة على كتفك في الساحة أو الحلبة أو الملعب.

_ اصطدام أو حادثة سيارة أو دراجة نارية أو دراجة.

 

تفاصيل إصابة وفاء عامر بكسر في الترقوة

 

وتتعافى معظم حالات كشر الترقوة بدون أي صعوبات، وهناك بعض المضاعفات التي قد تحدث في حال حدوثها، وتشمل ما يلي:

_ إصابة الأوعية الدموية أو الأعصاب، وقد تتسبب الأطراف الخشنة للترقوة المكسورة في إصابة الأعصاب القريبة والأوعية الدموية. لذا عليك طلب المساعدة الطبية الطارئة في حال شعورك بخدر أو برودة في ذراعك أو يدك.

_ شفاء ضعيف أو بطيء، و في الحالات الشديدة لكسور الترقوة، قد يستغرق إتمام الشفاء وقتًا طويلًا، وقد لا تتعافى بصورة كاملة، ومن الممكن أن تلتئم العظام على نحو سيئ، فيتسبب ذلك في تقصير العظمة.

_ رؤية كتلة العظام في هذه المنطقة؛ حيث تتكون كتلة عظمية في أماكن التحام العظام كجزء من عملية الشفاء. ويمكن رؤية هذه الكتلة العظمية بسهولة لقربها من الجلد، وقد تختفي معظم الكتل بمرور الوقت، في حين يبقى بعضها بصورة دائمة.

_ الفُصال العظمي، وتتسبب الكسور التي تشمل المفاصل الرابطة بين الترقوة ولوح الكتف أو عظمة الصدر في زيادة خطر تعرضك لفصال عظمي في تلك المفاصل.

 

تفاصيل إصابة وفاء عامر بكسر في الترقوة

 

ويعد تقييد حركة أي عظام مكسورة أمرًا ضروريًا لالتئامها. ولتثبيت عظم الترقوة المكسور، فمن المحتمل أن تحتاج إلى ارتداء حمالة الذراع.

 

ويعتمد طول فترة تقييد الحركة على شدة الإصابة، وعادة ما يستغرق التئام عظم كسر الترقوة من 6 إلى 12 أسبوعًا عند البالغين، وعادةً ما تتعافى بالمسكنات والتعامل مع الذراعين بحذر شديد، وعدم تحريكهم.

 

ولتقليل الألم والالتهاب، قد يوصي طبيبك بتناول مسكن ألم يُصرف بدون وصفة طبية. إذا كنت تعاني من ألم شديد، فقد تحتاج إلى وصفة طبية تحتوي على مخدر للألم لبضعة أيام.

 

ويبدأ الطبيب في إعادة التأهيل بعد العلاج المبدئي لكسر الترقوة مباشرة. وفي معظم الحالات، من المهم البدء ببعض الحركة لتقليل التيبس في الكتف بينما تظل مرتديًا للحمالة. بعد إزالة الحمالة، قد يوصي الطبيب بتمارين إعادة تأهيل إضافية أو علاج طبيعي لاستعادة قوة العضلات وحركة المفاصل والمرونة.

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