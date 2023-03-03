تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

أعلنت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الجمعة، عن تعرض رجل للوفاة متأثرا بإصابته بأميبا تأكل في خلايا الدماغ، بعدما غسل أنفه بماء الصنبور.

ماء الصنبور تسبب في تآكل خلايا الدماغ لرجل أمريكي

وأكدت هيئة الصحة في فلوريدا بمقاطعة شارلوت، أن الإصابة بهذه الأميبا لا تحدث بسبب شرب ماء الصنبور، ولكنها نصحت بغلي الماء لدقيقة واحدة على الأقل قبل تنظيف الأنف، أو استخدام الماء المقطر لذلك الغرض.

وسجلت الولايات المتحدة العام الماضي، ثلاث حالات مؤكدة بأميبا آكلة الدماغ، وفقا للأرقام الرسمية، وتشير السجلات إلى أن تلك الإصابات حدثت بعد التعرض للمياه العذبة في ولايات أيوا وأريزونا ونبراسكا.

وكانت هناك ثلاث حالات إصابة في الولايات المتحدة في 2019 و2020 و2021، وتعتبر الأميبا الآكلة للدماغ من أكثر الطفيليات خطورة على الإنسان، حيث أنها تتسلل من المياه العذبة عبر الأنف للدماغ والجهاز العصبي المركزي، وتسبب مرض التهاب السحايا الأميبي الأولي.

ماء الصنبور تسبب في تآكل خلايا الدماغ لرجل أمريكي

وتحدث عدوى الأمبيا الآكلة للدماغ عندما يذهب الناس للسباحة أو الغوص في أماكن المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات أو الأنهار، وتظهر أعراض الإصابة على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى صداع أمامي شديد، وحُمى، وغثيان، وتقيؤ.

وتشمل أعراض عدوى الأمبيا المرحلة الثانية تصلب الرقبة، والهلوسة، مع احتمال حدوث غيبوبة.

والأميبا الآكلة للدماغ، كائن وحيد الخلية موجود في التربة والمياه العذبة في جميع أنحاء العالم.