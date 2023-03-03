عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

ماء الصنبور تسبب
ماء الصنبور تسبب في تأكل خلايا الدماغ لرجل أمريكي

أعلنت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الجمعة، عن تعرض رجل للوفاة متأثرا بإصابته بأميبا تأكل في خلايا الدماغ، بعدما غسل أنفه بماء الصنبور.

 

ماء الصنبور تسبب في تآكل خلايا الدماغ لرجل أمريكي

 

وأكدت هيئة الصحة في فلوريدا بمقاطعة شارلوت، أن الإصابة بهذه الأميبا لا تحدث بسبب شرب ماء الصنبور، ولكنها نصحت بغلي الماء لدقيقة واحدة على الأقل قبل تنظيف الأنف، أو استخدام الماء المقطر لذلك الغرض.

 

دراسة تحذر.. أمراض تصيب النساء بسبب الحمل والولادة في سن مبكرة

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

 

وسجلت الولايات المتحدة العام الماضي، ثلاث حالات مؤكدة بأميبا آكلة الدماغ، وفقا للأرقام الرسمية، وتشير السجلات إلى أن تلك الإصابات حدثت بعد التعرض للمياه العذبة في ولايات أيوا وأريزونا ونبراسكا.

وكانت هناك ثلاث حالات إصابة في الولايات المتحدة في 2019 و2020 و2021، وتعتبر الأميبا الآكلة للدماغ من أكثر الطفيليات خطورة على الإنسان، حيث أنها تتسلل من المياه العذبة عبر الأنف للدماغ والجهاز العصبي المركزي، وتسبب مرض التهاب السحايا الأميبي الأولي. 

 

ماء الصنبور تسبب في تآكل خلايا الدماغ لرجل أمريكي

 

وتحدث عدوى الأمبيا الآكلة للدماغ عندما يذهب الناس للسباحة أو الغوص في أماكن المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات أو الأنهار، وتظهر أعراض الإصابة على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى صداع أمامي شديد، وحُمى، وغثيان، وتقيؤ.

وتشمل أعراض عدوى الأمبيا المرحلة الثانية تصلب الرقبة، والهلوسة، مع احتمال حدوث غيبوبة.

والأميبا الآكلة للدماغ، كائن وحيد الخلية موجود في التربة والمياه العذبة في جميع أنحاء العالم.

أميبا الصنبور ماء الصنبور خلايا الدماغ تعرض رجل للوفاه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 65 واللحوم 115 والبيض 68 جنيها| هدايا “التموين” للمصريين في منافذها قبل شهر رمضان

بوست غير متوقع من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك أمام بيراميدز بالدوري

الزمالك المستفيد الأول.. فيفا يوجه صدمة قوية لـ كهربا.. تفاصيل

ألفاظ خارجة .. خناقة ومشادات بين زيزو وجماهير الزمالك بعد مباراة بيراميدز| فيديو

صيحات المشيعين تتعالى | نعش متوفى يرفض الخروج من المسجد ببنى سويف

مفاجأة نارية في قائمة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

بعد قرار الفيفا | رسالة مؤثرة من رئيس الزمالك السابق للاعبين

الأهلي يفاوض نجم الزمالك .. وردّ اللاعب مفاجئ

موضوعات متعلقة

خطوة بسيطة أفعلها عند تناول الطعام لتشعر بالشبع أسرع

خضروات تتعرض إلى التلف عند وضعها خارج الثلاجة.. البطاطس أخطرها

مكان في المطبخ أكثر تلوثا من سلة المهملات .. معلومة صادمة

توابل تناولها يوميا يصيب بأمراض القلب .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 4 مارس 2023 : أخبار مهمة من شريك حياتك

نعش ميت يرفض الخروج من المسجد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة بشأن توقع الزلازل| توك شو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 مارس 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

بعد خضوعه لعملية إزالة ورم سرطاني.. هل يترشح بايدن لانتخابات 2024؟

شاهد لأول مرة منى الشاذلي تعرض مخطوطات لمحمد الموجي |فيديو

الأخلاقيات مقلقة.. حلمى عبدالباقى: أنا فلاح وما حبتش دخول بناتى مجال الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 فائدة لتناول حفنة من الفول السوداني

تآكل خلايا الدماغ.. وفاة أمريكي غسل أنفه بالماء

يقوي الذاكرة ويكافح النسيان.. كوب من الميرمية يحميك من أمراض خطيرة

ضعف جهاز المناعة أخطرها.. ماذا يحدث لجسمك عند الشعور بالحزن؟

فيديو

أستولت على أموال 600 ألف مشترك.. منصة إلكترونية جديدة نصبت على المصريين

ولعانة.. أحمد مكي يطرح أغنية مسلسل الكبير أوي الجديدة

تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملاء شهادة الـ 18% | فيديو

توقعات.. زلزال عنيف بقوة 7.5 ريختر يضرب تركيا في أي لحظة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ