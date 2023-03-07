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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث وزارة قطاع الأعمال: إنتاج 7 ملايين كربولة بنج شهريا للاكتفاء محليا

الدواء
الدواء

قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن صناعة الدواء من أهم الصناعات الاستراتيجية على الإطلاق، نظرا لارتباطها بتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج، كما أنها مؤثرة في رفع معدلات النمو، وتعتبر هذه الصناعة ضمن أكبر 5 صناعات على مستوى العالم.



وأضاف "عبدالغني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن صناعة الدواء زادت أهميتها خلال السنوات الأخيرة، بعدما تفشي العالم فيروس كورونا ثم الأزمات الدولية وما تعرضت له سلاسل الإمداد من مشاكل والمادة الخام.

 

ولفت أنه منذ 7 سنوات حدثت مشكلة في توفر البنج بمصر، وبدأت حينها الشركة القابضة لصناعة الأدوية لتطوير خط إنتاج البنج في شركة الإسكندرية، والتي كانت تنتج حوالي 4 ملايين "كربولة".

 

11 مليون كربولة شهريا

 

وأوضح أنه جرى تطوير خط الإنتاج بتكلفة 45 مليون جنيه، وتصل طاقته القصوى لـ 7 ملايين "كربولة" شهريا ليكون إجمالي الإنتاج في طاقته القصوى حال توافر الخامات والمستلزمات اللازمة للصناعة إلى 11 مليون كربولة شهريا، ما يؤدي للاكتفاء الذاتي محليا.

منصور عبدالغني وزارة قطاع الاعمال صناعة الدواء قصواء الخلالي البنج

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