الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو. ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه.

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