اغتيل بالكلاشينكوف.. زيلينسكي يتعهد بالعثور على قتلة جندي أسير لدى روسيا

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالكشف عن قتلة أسير حرب أوكراني لدى الروس برصاص أُطلق من سلاح كلاشنكوف بعد أن هتف "المجد لأوكرانيا!".

وقدّم الجيش الأوكراني الرجل على أنه "العسكري في اللواء 30 الميكانيكي تيموفي ميكولايوفيتش شادورا"، موضحًا أن الجندي فُقد أثره في محيط باخموت في 3 فبراير الماضي.

وظهر الرجل في مقطع مدته 12 ثانية تم تداوله لأول مرة على تيليجرام، وهو يقف في خندق ضحل يدخن سيجارة، وكان يرتدي زيًا رسميًا وشارة العلم الأوكراني على ذراعه، ويقول "المجد لأوكرانيا"، ليتم إطلاق النار عليه على ما يبدو بأسلحة آلية.

وندد زيلينسكي بقتل هذا الجندي الأسير في رسالة مصورة نُشرت في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، قائلًا: "أريد أن نرد جميعًا على كلماته معًا، في وحدة: المجد للبطل! المجد للأبطال! المجد لأوكرانيا! وسوف نجد القتلة.. لن تنسى أوكرانيا الإنجاز الذي حققه كل شخص منح حياته لأوكرانيا إلى الأبد ".

من جانبه، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بفتح تحقيق تقوده المحكمة الجنائية الدولية.