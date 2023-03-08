تسلا تقترب أكثر من ماركات السيارات الفاخرة الألمانية| تفاصيل

تتضاءل الفجوة بين شركة تسلا بسياراتها الكهربائية الشهيرة ، وكبرى شركات صناعة السيارات الفاخرة في ألمانيا، ويأتي ذلك الاستنتاج استنداداً لنتائج المبيعات الأولية للعام الماضي، ومن المؤكد أن الدفع الهائل من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم للسيارات الكهربائية يصب في مصلحة تسلا عكس العلامات التجارية الآخرى.

تسلا تقترب أكثر من ماركات السيارات الفاخرة الألمانية

كسرت تسلا حاجز المليون في حجم المبيعات، حيث قامت بتسليم 1.31 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، ويعتبر الجزء الأكثر إثارة للدهشة هو المقارنة بأحجام مبيعات عام 2021، حيث زادت عمليات التسليم بنسبة 40%.

وحددت تسلا هدفها القادم إجمالي المبيعات المستهدفة لعام 2023، واللذي يبلغ 1.8 مليون سيارة كهربائية.

تسلا تقترب أكثر من ماركات السيارات الفاخرة الألمانية

كان الطراز 3 هو أول من دفع النمو بين عامي 2018 و 2021، وقد سمح لشركة تسلا بتوسيع وجودها في أوروبا والصين، وبمجرد أن تلتقي الشركة بالمستهلكين، قدمت الموديل Y، كروس أوفر، لمواصلة وتيرة النمو، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عمليات التسليم عن النمو، حيث زاد الحجم 17 ضعفًا بين عامي 2016 و 2022.

على الجانب الآخر ، هناك العلامات التجارية الفاخرة التقليدية، مثل BMW و Mercedes-Benz و Audi ، ولقد سيطروا على سوق السيارات الفاخرة لعقود من الزمن بفضل قدرتهم على توقع الطلب وتقديم عدد كبير من الطرز المختلفة التي تناسب جميع الأذواق.

قادت مجموعة BMW في العام الماضي هذا الثلاثي المتميز ببيع 2.40 مليون سيارة تحت علاماتها التجارية BMW و Mini و Rolls-Royce، ومع ذلك انخفض الحجم بنسبة 5% بسبب مشاكل الطلب في ألمانيا والصين، وهما المنفذان التجاريان الرئيسيان لها.

تبعتها مرسيدس-بنز في المرتبة الثانية التي تمكنت على عكس BMW، من زيادة المبيعات بنسبة 5% لتصل إلى 2.04 مليون سيارة ويمكن تفسير الأداء، الأقل من أداء تسلا ، بالنتائج الممتازة التي تم الحصول عليها في الولايات المتحدة، والتي تعتبر السوق الثاني للشركة بعد أوروبا.

أنهت أودي، كالعادة ، في المركز الثالث، مع بيع 1.61 مليون سيارة، سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 4% في عمليات التسليم مقارنة بعام 2021، ويعزى الانخفاض العالمي إلى القسم الصيني.

يعد تصنيف العام الماضي مؤشرًا مبكرًا على كيفية استعداد تسلا لتغيير الوضع الراهن في سوق السيارات الفاخرة العالمية، حيث تواصل الشركة توسيع وجودها العالمي من خلال افتتاح مصانع جديدة، بما في ذلك منشأة برلين التي تم افتتاحها مؤخرًا والمنشأة المكسيكية التي تم الإعلان عنها حديثًا.

من المتوقع الإعلان عن سيارة هاتشباك / كروس أوفر صغيرة من تسلا قريبًا، الى جانب سايبر تراك، تريد تسلا مكانًا في قطاعات الشاحنات ذات المستوى الاقتصادي والمربحة.

تبذل الشركات الألمانية قصارى جهدها لتحسين تكنولوجيا وأداء سياراتهم حتى يتمكنوا من المشاركة في طفرة السيارات الكهربائية، ومع ذلك تشير البيانات الحديثة إلى عكس ذلك، حيث بلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية النقية المجمعة لعام 2022 من أودي وبي إم دبليو ومرسيدس 483,200 سيارة، ما يعادل 37 % فقط من إجمالي حجم مبيعات تسلا.

إذا استمر التحول إلى السيارات الكهربائية حتى عام 2023 ، فمن المرجح أن تتفوق تسلا على أودي بحلول نهاية هذا العام، وستكون مجرد بداية لسباق مثير ضد ما تعتبره الصناعة حتى يومنا هذا رائدا في مجال التكنولوجيا.