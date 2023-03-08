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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف ريلمي لمحدودي الدخل في السوق المصري

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme C33

يعد هاتف Realme C33 من أفضل الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة ريلمي حيث يناسب الشباب ومحدودي الدخل ممن يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم دون دفع الكثير من الأموال، كما يتميز الهاتف بتقديمه عدد من المواصفات الجيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية. 

 

وجاء هاتف ريلمي Realme C33 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة مع جودة +HD ، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، إلى جانب نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة.    

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme C33 كاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مقترنًا بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme C33 بمعالج نوع Unisoc T612، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجابايت رام،  وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت قابل للتوسعة عبر فتحة بطاقة microSD.

 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme C33على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 10 وات، مع منفذ  شحن من نوع USB-C ، ومقبس سماعة الرأس قياس 3.5 مليمتر، وبلوتوث Bluetooth 5.0 ، وواي فاي و Wi-Fi 802.11ac وتقنية GPS .   

 

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C33 في السوق المصري من حوالي 4 آلاف و 745 جنيه علما بأن السعر يختلف حسب النسخة و المتجر.  

سعر هاتف ريلمي Realme C33 في السوق المصري

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