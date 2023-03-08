حرب ضد الإنسان والمرأة.. المفوضية الأوروبية تحذر: لن نقبل أن تهدد روسيا أمننا

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدًا بأن تهدد روسيا أمنه.

ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، قالت فون دير لاين في في خطاب أمام البرلمان الكندي بأوتاوا: “لن نقبل أبدًا أن ترسل قوة عسكرية لديها أحلام إمبراطورية دباباتها إلى ما وراء الحدود الدولية”.

وأضافت أن دول الاتحاد الـ27 "لن تقبل أبدا بهذا التهديد لأمن أوروبا ولأسس مجتمعنا الدولي".

وناشدت رئيسة المفوضية الأوروبية البرلمان الكندي تقديم "دعم عسكري واقتصادي راسخ" لأوكرانيا، مشددة على وجوب أن تدفع روسيا "ثمن جريمة عدوانها" على أوكرانيا.

وعشية اليوم العالمي لحقوق المرأة، رحبت فون دير لاين بالنساء الأوكرانيات اللواتي يقاتلن في صفوف الجيش دفاعا عن وطنهن.

ولفتت إلى أن هؤلاء النسوة مُنِعن من القتال قبل الحرب لكنهن "لم يهتممن بذلك وبدأن في الانضمام إلى الجيش".

وأضافت على وقع تصفيق البرلمانيين الكنديين "هذه ليست حربا فحسب في أوكرانيا. إنها أيضا حرب ضد حقوق الإنسان، وحرب ضد حقوق المرأة"، بحسب فرانس برس.