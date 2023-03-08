تدريبات لياقة بدنية وذهنية للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم قبل استلام العمل

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد تدريبات لياقة ذهنية و بدنية لجميع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم قبل استلام العمل.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم عقد تدريبات لياقة ذهنية وبدنية في جميع المحافظات من خلال الجامعات المختصة لمدة اسبوعين ، وسيتم موافاة المديريات بموعدها.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عقد تدريبات لياقة ذهنية و بدنية لجميع المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم قبل استلام العمل لن يتم إلا بعد انتهاء من التدريبات التربوية التي سيخوضها المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم .

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه سوف يبدأ برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم يوم الإثنين 13 مارس الجارى.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، لدعم قطاع التعليم الذى يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية.

و تقدم لـ مسابقة الـ 30 ألف معلم عدد 140825 متقدمًا موزعين على 3 مسابقات وهي (مسابقة تعيين معلم مساعد رياض أطفال، ومسابقة تعيين معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى مسابقة أخرى تكميلية لمسابقة رياض الأطفال) ، وانطبقت الشروط مبدئيًا على 101771 متقدمًا، حضر منهم أعمال الاختبار الإليكتروني 94961 متقدمًا، ونجح منهم 28176 متقدمًا، موزعين على 14530 معلم مساعد فصل، و 13646 معلم مساعد رياض أطفال.