استخدام الورق المقوى في صناعة الأثاث.. تونسي يستعرض تجربته للحفاظ على البيئة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن استخدام الورق المقوى في صناعة الأثاث المنزلي.

وقال التقرير: «في ورشة صغيرة بالعاصمة التونسية، يقطع إسكندر محفوظ، الورق المقوى ويحوله إلى أثاث منزلي؛ مثل الأرفف ووحدات التخزين الصغيرة، وهذا هو العمل الذي يقوم به بشركته الناشئة التي شارك شقيقته في تأسيسها عام 2018».

وأضاف: «يهدف محفوظ وشقيقته إلى تصنيع أثاث بأفكار مبتكرة مع حماية البيئة في الوقت نفسه، وأوضح أن منتجات الشركة تباع بعد ذلك للعملاء ومنافذ البيع بأسعار مناسبة».

وأوضح «محفوظ»: «المشروع عبارة عن أننا نأخذ الكرتون المهلك قبل حرقه- والذي يسهم حرقه في تلويث البيئة وفي التغيرات المناخية- ونعيد تدويره ونخرج منه منتوج جديد دون تلويث الطبيعة».

وأكدت شقيقته: «نستخدم هذا المنتج في كثير من قطع الأثاث وصنعنا منه دولابا وكان على أفضل ما يكون».

قطع عديدة مع بعضها

وتابع التقرير: «بينما قد يشكك كثيرون في تصنيع الأثاث من الورق المقوى الخفيف؛ يقول محفوظ إنه وجد طريقة لتقويته من خلال تكديس قطع عديدة مع بعضها ليخرج بمنتجات مفيدة يمكن استعمالها في الاستخدامات اليومية بالمنازل».