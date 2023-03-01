ورشة عمل بسيناء على إستخدام التكنولوجيا في صناعة الأثاث الخشبي

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، ورشة العمل لمعلمي نجارة الأثاث العملى للتدريب على ماكينة cnc، لاكتساب مهارات العمل وإضافة لمسات فنية علي الأعمال الخشبية، والتي تنفيذها إدارة التعليم الفني الصناعي ، بالمديرية ،تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وقال حمزة رضوان وكيل الوزارة، بأن المدارس الصناعية هى مصنع لتخريج الطلاب ويكسبهم الحرفة باستخدام تكنولوجية حديثة، وذلك وفقاً لأحدث الأساليب العلمية، والتى تؤهل الطالب كي يكون صانعاً ماهراً .

وأكد رضوان، على أنه يقوم علي التعليم والتدريب معلمين ماهرين تم تدريبهم بالقاهرة على أستخدام وعمل الحليات الخشبية بإستخدام ماكينة ال cnc .

تمرين عملي :



واستمع من الدكتور عوض شعيب الى شرح واف عن كيفية تنفيذ تمرين عملي على الأخشاب بإستخدام الماكينة الحديثة ، لتدريب معلمي نجارة الأثاث العملى على عمل الحليات الخشبية بإستخدام ماكينة cnc ،والاستعانة بها عند شرح المنهج النظري للطلاب.



وقد رافقه المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ،وقد كان في إستقباله الدكتور عوض شعيب رئيس قسم بإدارة التعليم الصناعى، ومشرف التدريب ومحمد مكايد مدير المدرسة، وإدارة التعليم الصناعي، ووحيد أحمد موجه نجارة الأثاث العملى.

