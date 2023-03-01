عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل بسيناء على إستخدام التكنولوجيا في صناعة الأثاث الخشبي

استخدام التكنولوجيا
استخدام التكنولوجيا في صناعة الأثاث الخشبي

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، ورشة العمل لمعلمي  نجارة الأثاث العملى للتدريب على ماكينة cnc، لاكتساب مهارات العمل  وإضافة لمسات فنية علي الأعمال الخشبية،  والتي تنفيذها إدارة التعليم الفني الصناعي ، بالمديرية ،تنفيذا لتوجيهات الدكتور  رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

وقال حمزة رضوان وكيل الوزارة، بأن المدارس الصناعية هى مصنع لتخريج الطلاب ويكسبهم الحرفة باستخدام تكنولوجية حديثة، وذلك وفقاً لأحدث الأساليب العلمية، والتى تؤهل الطالب كي يكون صانعاً ماهراً .

وأكد رضوان، على أنه يقوم علي التعليم والتدريب معلمين ماهرين تم تدريبهم بالقاهرة على أستخدام وعمل الحليات الخشبية بإستخدام  ماكينة ال cnc .

 

تمرين عملي :


واستمع  من الدكتور عوض شعيب الى شرح واف عن كيفية تنفيذ تمرين عملي  على الأخشاب بإستخدام الماكينة الحديثة ، لتدريب معلمي نجارة الأثاث العملى على عمل الحليات الخشبية بإستخدام ماكينة cnc ،والاستعانة بها  عند شرح  المنهج النظري للطلاب.


وقد رافقه المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى، وعاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ،وقد كان في إستقباله  الدكتور عوض شعيب رئيس قسم بإدارة التعليم الصناعى، ومشرف التدريب ومحمد مكايد مدير المدرسة، وإدارة التعليم الصناعي، ووحيد أحمد موجه نجارة الأثاث العملى.
 

txt

برنامج أنشطة متنوعة للشباب والأطفال وخدمة المرأة بقرى نخل في شمال سيناء

سيناء ورشة عمل التكنولوجيا الاثاث الخشبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

تغريدة جديدة لـ العالم الهولندي: زلزال قوي خلال أيام بهذه الدولة|تفاصيل مرعبة

لقطة موسيماني.. تحذير شديد اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الأهلي بشان كولر

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

اجتماع عاجل مع الخطيب.. عماد متعب يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

ترشيحاتنا

بعد إصابه 5 فلسطينيين.. الجيش الإسرائيلي يعلن القبض على منفذ هجوم أريحا

تعويض مالي ضخم مطلوب من سعد لمجرد في قضية الاغتصاب.. ما الحقيقة

ذاكرة حية لأمة أبية.. القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

زعيم بيلاروسيا لرئيس الصين: ندعم مقترحاتكم لإنهاء الحرب

وقت حرج| تحرك عاجل من سلطات فنلندا بعد حرق صورة لـ أردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر بصرك بثوان.. زرافة تقع بين عشرات الحيوانات بالصورة| وهذا الحل

بعد ظهورها الجريء.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ حلا شيحة

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

بعد اختفائه في ظروف غامضة.. اكتشاف جثة رجل داخل حيوان مفترس بالأرجنتين

فيديو

خسائر تلاحق الذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم الأربعاء

بحضور الوزراء.. منى زكي تحت قبة البرلمان للمرة الثانية

وصلة رقص سمية الخشاب على أغنية طليقها أحمد سعد.. شاهد

خلوا بالكم.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ