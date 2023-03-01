برنامج أنشطة متنوعة للشباب والأطفال وخدمة المرأة بقرى نخل في شمال سيناء

برنامج أنشطة متنوع لتوعية الشباب والترفيه عن الأطفال وخدمة المرأة ورعاية المرضى



استقبل مركز نخل في محافظة شمال سيناء، القافله السكانيه بقرية الريد، والتي قدمت برنامج أنشطة متنوع لتوعية الشباب والترفيه عن الأطفال وخدمة المرأة ورعاية المرضى ، بناءا علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،و محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل .

بحضور مقرر المجلس القومي للسكان بالمحافظه ،و مدير اداره الشباب والرياضه بنخل ، و مشايخ الازهر والاوقاف ومديريه الطب البيطري والاداره الصحيه بنخل واداره التربيه والتعليم بنخل ومحو الاميه ، ومشايخ وعواقل مركز نخل ،وعدد من المواطنين بقري المركز.



وقال محسن سالم، أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 30 مواطنًا في تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية والنساء، وعمل التحاليل لالطبية المطلوبة ، وصرف الادويه بالمجان من الوحده الصحيه

كما تم تحصين 180 رأس ماعز وأغنام، الى جانب تنظيم ندوة ارشادية عن التطعيم ضد مرض الحمي القلاعية، ، وتقديم لقاح كورونا وخدمات التوعية الصحية.

الدعم النفسى :



أضاف سالم، أنه تم تنفيذ برنامج أنشطة رياضية وترويحية للأطفال وتوزيع الهدايا وألعاب الأطفال والوجبات الغذائية والملابس الرياضية علي 120 طفل وطفلة.

إلى جانب تقديم برامج الدعم النفسي لعدد ٤٠ طفلا وطفلة من خلال فريق أخصائي تابع لجمعية الهلال الاحمر المصري فرع شمال سيناء .

وتم تنفيذ ندوة دينية من علماء الازهر الشريف والاوقاف عن وسطية الدين الإسلامي ومحاربة الفكر المتطرف، واجراء اختبار محو الأمية واستكتاب عدد من أبناء القرية.

كما اجرى حوار مجتمعي مع أهالي القرية ، حول المشروعات التنمية المنفذة في شتي القطاعات بمختلف مدن المحافظة، خاصة مدينة نخل بوسط سيناء.





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