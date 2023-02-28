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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

فريق إدارة بئر العبد
فريق إدارة بئر العبد الفائز بالمركز الأول للمرحلة الثانوية

شهد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء،  اليوم التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية،  بالتعاون مع حزب مستقبل وطن تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حضر التصفيات  النائب سالم العكش أمين عام حزب مستقبل وطن، ويسري جاسر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، وأعضاء الحزب، ومحمد زاهر رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة، ومنى أبو المعاطي مدير عام إدارة العريش التعليمية، ود. سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية ومديري المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثاني بإدارتى العريش وبئر العبد .
وأقيمت المسابقة في مرحلة التصفية النهائية للمرحلة الثانوية بين كل من “مدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين بإدارة العريش التعليمية، ومدرسة مدحت طلعت الثانوية بإدارة بئر العبد التعليمية”، وفازت مدرسة مدحت طلعت الثانوية المشتركة بالمركز الأول ، وستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية.

تكريم المدارس الفائزة

وتم تكريم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثاني للمراحل التعليمية الثلاثة في حفل مصغر  نظمته مديريةالتربية والتعليم بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة التعليم،  إن  المدارس  الفائزة ستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة كلآتى :
المرحلة الإبتدائية مدرسة النصر الإبتدائية بإدارة بئر العبد التعليمية .
المرحلة الإعدادية: مدرسة بئر العبد الإعدادية بنات بإدارة بئر العبد التعليمية .
والمرحلة الثانوية مدرسة الشهيد مدحت طلعت الثانوية المشتركة بإدارة بئر التعليمية .

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سيناء مسابقة أوائل الطلبة الثانوية

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