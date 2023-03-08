أغرب قائمة زواج في مصر تشعل السوشيال ميديا.. ماذا كتب أبو العروسة؟

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية واحدة من أساسيات الزواج التي يتفق عليها العروسان قبل إتمام الزيجة، وكثير من الزيجات قد تتوقف عليها، ويحدث الكثير من الخلافات بسبب ما تتم كتابته داخلها، إلا أن والد عروس بالإسكندرية فاجأ عريسها بما كتبه داخلها.

أغرب قائمة زواج في مصر

أشعل والد عروس بالإسكندرية موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ما تداول الكثيرون ما كتبه في قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بابنته، مفاجئًا بها عريسها، حيث تفاجأ العريس بوجود عبارة واحدة فقط داخل القائمة.

«من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقِ الله في كريمتنا» جملة واحدة كتبها والد عروس الإسكندرية في قائمة المنقولات الزوجية، مفاجئًا بها العريس قبل إتمام الزواج.

تفاعل السوشيال ميديا مع أغرب قائمة منقولات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة قائمة المنقولات التي كتب والد العروس فيها «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقِ الله في كريمتنا»، وسط تفاعل كبير بين المؤيد والمعارض، وانهالت الكثير من التعليقات عليها وجاء منها: