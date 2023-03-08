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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أغرب قائمة زواج في مصر تشعل السوشيال ميديا.. ماذا كتب أبو العروسة؟

صدى البلد

تعتبر قائمة المنقولات الزوجية واحدة من أساسيات الزواج التي يتفق عليها العروسان قبل إتمام الزيجة، وكثير من الزيجات قد تتوقف عليها، ويحدث الكثير من الخلافات بسبب ما تتم كتابته داخلها، إلا أن والد عروس بالإسكندرية فاجأ عريسها بما كتبه داخلها.

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أغرب قائمة زواج في مصر

أشعل والد عروس بالإسكندرية موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ما تداول الكثيرون ما كتبه في قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بابنته، مفاجئًا بها عريسها، حيث تفاجأ العريس بوجود عبارة واحدة فقط داخل القائمة. 

«من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقِ الله في كريمتنا» جملة واحدة كتبها والد عروس الإسكندرية في قائمة المنقولات الزوجية، مفاجئًا بها العريس قبل إتمام الزواج.

تفاعل السوشيال ميديا مع أغرب قائمة منقولات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة قائمة المنقولات التي كتب والد العروس فيها «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقِ الله في كريمتنا»، وسط تفاعل كبير بين المؤيد والمعارض، وانهالت الكثير من التعليقات عليها وجاء منها: 

  • والآن مع حفلة نقاشية طاحنة بين فريق: من يؤتمن على العرض.. وفريق: إنت هترخص بنتك.. بارك الله للعروسين وجزا الله هذا الرجل الطيب خير الجزاء وجعل زوج ابنته عند حسن ظنه.
  • سمعت من امرأة مات زوجها أن حماها أخذ من الشقة كل شيء غير مكتوب في القايمة، والشيخ مصطفى العدوي قال إن كتابتها حفظ لحق الزوجة، ويكفي أن يحسن معاملتها بعد الزواج.
  • الناس اللى داخله تتريق وتقول “حق البنت هيضيع”.. الناس دى نسيت حاجة اسمها “البركة”.. الناس دى نسيت إن ربنا هيديك “نيتك الحلوة”.. الناس دى نسيت إن الأب مش هيبيع بنته عشان “ترند” بيتنسى.. الناس دى نسيت إن البنت لما بيتها يتخرب.. مش هيعوضها ملايين الدولارات في قايمة.. ادعولهم دعوة حلوة وخلاص بدون اتهام لأن التنمر صعب.. وقلده لو حابب.. ومتتريقش لو كاره وقول “الله يسهلهم”.
  • أكبر غلط حرفيا.. ما هو اللي يؤتمن على العرض يدفع مهر يا يجيب كل حاجة على حسب مقدرته ونمشي على شرع ربنا.. ولا هنلاقي محكمة الأسرة وبلاوي.. الواحد شاف كمية تجارب في المحيط القريب ليه أسوأ من السوء.. اللي بييجي رخيص بيروح رخيص.. دي فلسفة عندنا في مصر مش إحنا الشعب المؤهل لده.. والله أعلم ممكن يكون كويس بس تعميم حاجة زي دي غلط.. ممكن استثناء على حسب الشخص يتقي الله فعلا وإحنا ما نعرفش.
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