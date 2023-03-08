زفاف يتحول إلى مأساة.. مصرع 14 شخصاً غرقاً قبالة سواحل اليمن

أفادت صحيفة ناس العراقية بأن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم في غرق قارب قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر.

وغرق القارب، الذي كان يقل على متنه أكثر من عشرين شخصا، قبالة سواحل محافظة الحديدة اليمنية ، وفقا لبيان صادر عن هيئة الثروة السمكية في الحديدة.

وكان من بين الغرقي 11 سيدة وثلاثة أطفال ونجاة 11 شخصا بينهم طفل، حيث كانت المجموعة في طريقها إلى حفل زفاف أحد الأقارب، في جزيرة كمران، عندما انقلب قاربهم بسبب الرياح العاتية والأمواج.



وأضاف البيان أنه تم إرسال "سفن خفر السواحل" لانتشال الجثث من قناة بين كمران ومديرية اللحية.

